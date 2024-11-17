馬斯克參加G20峰會 遭巴西第一夫人嗆「 Fxck you」

巴西第一夫人席爾瓦（Janja Lula da Silva）在G20峰會開幕前爆粗口，大罵美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk），引發網友熱議。（法新社，本報合成圖）

〔財經頻道／綜合報導〕20國集團（G20）峰會將於本月18日至19日在巴西里約熱內盧召開，未料巴西第一夫人席爾瓦（Janja Lula da Silva）在開幕前活動中爆粗口，大罵美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk），引發網友熱議。

綜合媒體報導，席爾瓦今（17日）稍早在發表對社交媒體監管看法時，被一艘船鳴打斷了她的講話，席爾瓦隨即表示，馬斯克可能搭船參加G20峰會，還邊笑邊罵表示「我不怕你，操你（Fxck you），馬斯克」。

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席爾瓦上述言論隨即被上傳到社交媒體，引發網友熱議。有網友表示，「馬斯克是一名普通公民。她（席爾瓦）是巴西現任總統的妻子，擁有權力。一個國家的領導人怎麼能在G20中攻擊另一個國家的普通公民？」、「她是所有巴西人的恥辱」、「巴西在她丈夫的領導下簡直是個爛攤子。所以不太擔心她的想法」、「馬斯克對他們做過什麼？席爾瓦」、「多元、公平、包容」等。

席爾瓦爆粗口的影片，也獲得馬斯克本尊轉發並留言「LOL（Laughing out loud，哈哈大笑）」，馬斯克還表示，「他們（此指巴西現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva））將輸掉下一次選舉」。

報導指出，巴西總統魯拉早前因巴西最高法院下令停止X平台在巴西營運，與馬斯克槓上。馬斯克曾強烈批評巴西傷害言論自由，魯拉則反擊，世界沒有義務忍受馬斯克的囂張。

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