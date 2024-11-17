晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

馬斯克參加G20峰會 遭巴西第一夫人嗆「 Fxck you」

2024/11/17 15:05

巴西第一夫人席爾瓦（Janja Lula da Silva）在G20峰會開幕前爆粗口，大罵美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk），引發網友熱議。（法新社，本報合成圖）巴西第一夫人席爾瓦（Janja Lula da Silva）在G20峰會開幕前爆粗口，大罵美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk），引發網友熱議。（法新社，本報合成圖）

〔財經頻道／綜合報導〕20國集團（G20）峰會將於本月18日至19日在巴西里約熱內盧召開，未料巴西第一夫人席爾瓦（Janja Lula da Silva）在開幕前活動中爆粗口，大罵美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk），引發網友熱議。

綜合媒體報導，席爾瓦今（17日）稍早在發表對社交媒體監管看法時，被一艘船鳴打斷了她的講話，席爾瓦隨即表示，馬斯克可能搭船參加G20峰會，還邊笑邊罵表示「我不怕你，操你（Fxck you），馬斯克」。

席爾瓦上述言論隨即被上傳到社交媒體，引發網友熱議。有網友表示，「馬斯克是一名普通公民。她（席爾瓦）是巴西現任總統的妻子，擁有權力。一個國家的領導人怎麼能在G20中攻擊另一個國家的普通公民？」、「她是所有巴西人的恥辱」、「巴西在她丈夫的領導下簡直是個爛攤子。所以不太擔心她的想法」、「馬斯克對他們做過什麼？席爾瓦」、「多元、公平、包容」等。

席爾瓦爆粗口的影片，也獲得馬斯克本尊轉發並留言「LOL（Laughing out loud，哈哈大笑）」，馬斯克還表示，「他們（此指巴西現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva））將輸掉下一次選舉」。

報導指出，巴西總統魯拉早前因巴西最高法院下令停止X平台在巴西營運，與馬斯克槓上。馬斯克曾強烈批評巴西傷害言論自由，魯拉則反擊，世界沒有義務忍受馬斯克的囂張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財