川概股TMTG遭主要股東清倉式減持

川普概念股「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」遭到主要股東清倉式減持。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，川普概念股「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」遭到主要股東、金融公司ARC Global Investments清倉式減持。

根據ARC Global Investments本月14日向美國證券交易委員會 （SEC）提交的文件顯示，ARC Global Investments及公司經理奧蘭多（Patrick Orlando）目前僅持有約0.01%的TMTG股份，遠低於9月份5%以上持股（或超過1100萬股）的比例。

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報導指出，奧蘭多曾擔任特殊目的收購公司「數位世界併購集團（Digital World Acquisition Corp，DWAC）」執行長，該公司曾幫助TMTG上市，但在交易完成前，奧蘭多被罷免下台。

而剛當選美國總統的川普，目前持有TMTG近1.15億股股票，股權比例達53%。川普先前曾表示，自己沒有出售TMTG股票的計畫。

TMTG 15日股價收在28.1美元，漲幅4.11%。

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