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金價連跌破2大關卡 法人建議空手先觀望

2024/11/17 10:53

金價連破兩大關卡，法人看現階段訊息不明、空手先觀望。（圖擷取自黃金價格資訊站）金價連破兩大關卡，法人看現階段訊息不明、空手先觀望。（圖擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕川普當選後金價接連跌破每盎司2700美元與2600美元關卡，週跌幅近5%，黃金期貨12月合約以2572.9美元作收，最新現貨價格則來到每盎司2562.81美元；法人建議，現階段訊息不明，且金價漲幅已高，空手投資人可先觀望。

法人表示，自美國總統大選開票以來，川普浪潮帶動美元指數狂漲來到近1年新高，美國10年期公債殖利率大漲，與黃金報酬反向的2大因子飆升使得黃金持續走低，選後金價接連跌破2700與2600美元關卡。

選舉不確定降低使黃金易跌難漲，根據花旗集團統計1976年以來12次美國總統大選，選後3個月黃金上漲機率僅25%、平均報酬-3%。不過時間拉長可能有不一樣的結果，根據川普的言論以及上個任期的施政，大致可以看出包括減稅、調高關稅以及地緣衝突升溫等幾個脈絡，對黃金多屬有利。

法人觀察，川普前次總統任期，標普高盛黃金ER指數於前1/3任期震盪、後2/3任期因為政策明朗而走升，合計漲幅達39.53%，也驗證川普交易對金價的正面貢獻；不過法人提醒，現階段訊息不明朗且金價累積漲幅已高，均可能造成短線震盪加大，投資人要更謹慎小心。

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