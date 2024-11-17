大數據商Palantir轉至納斯達克掛牌 股價大漲逾11％

矽谷大數據分析公司「帕蘭泰爾（Palantir）」宣布，將把原在紐約證券交易所掛牌的A類普通股轉移到納斯達克上市。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕矽谷大數據分析公司「帕蘭泰爾（Palantir）」宣布，將把原在紐約證券交易所掛牌的A類普通股轉移到納斯達克上市。消息一出，激勵Palantir 15日股價大漲逾11%。

綜合媒體報導，Palantir 14日美股收盤後宣布，決定將公司A類普通股的上市地點，從紐約證券交易所轉移至納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）。上述轉移計劃將於2024年11月26日生效，股票代號仍然是「PLTR」。

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報導指出，Palantir將公司A類普通股從紐約證券交易所轉至納斯達克掛牌之舉，將讓Palantir取得編入納斯達克100指數的資格，股票流動性及股價都有望提升。

Palantir轉至納斯達克掛牌消息，激勵Palantir 15日股價盤中一度大漲11.4%，最高觸及66美元，最終Palantir收在65.77美元，漲幅11.1%。

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