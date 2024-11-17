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林信義女兒林玟萱APEC柔性外交 談2事眼眶泛淚

2024/11/17 07:10

我國APEC領袖代表林信義女兒林玟萱笑說，自己其實不太會化妝，甚至是出發前請閨蜜教她的。（APEC台灣媒體代表團提供）我國APEC領袖代表林信義女兒林玟萱笑說，自己其實不太會化妝，甚至是出發前請閨蜜教她的。（APEC台灣媒體代表團提供）

〔特派記者徐子苓／秘魯利馬16日報導〕我國領袖代表林信義女兒林玟萱今天一襲雕花黑色長袖上衣、白色寬版長褲在媒體前亮相，搭配俐落的短髮，氣質典雅出眾。她以「素人」之姿臨危受命，與媒體對話間隙時常露出靦腆笑容，但談到剛過世的母親，以及秘魯醫院的辛苦狀況，她兩度哽咽、眼眶泛淚，流露出真性情的一面。

林信義夫人於2個多月前因病離世，此行由她代為同行，林玟萱說，「這次對自己的定位是照顧我父親，他年紀大了，不像19年前（出席釜山APEC峰會時）還不到60歲，這次是代替母親陪伴他。」提到過世的母親，林玟萱哽咽說道，「這段時間對我們家來說是比較困難的日子，所以就來貼身照顧父親。」

她表示，行前準備很多東西，因為自己沒什麼經驗，所以出動閨密們幫忙準備行囊，也找了一些媽媽的衣服，每天的穿搭都會配戴母親的配件。林玟萱笑說，她其實不太會化妝，甚至是出發前請閨密教她的，閨密還幫忙寫下化妝步驟讓她參考。

林玟萱強調，77歲的林信義此行行程很滿、很累，父親是很用功的人，隨時都在看資料、更新資料，所以她把自己房間和父親房間連接的門打開，林信義隨時一叫就可以立刻前去幫忙。

林玟萱在APEC中的行程包含：與其他領袖配偶前往印加古文明遺跡參觀、參加經濟領袖晚宴、代表台灣捐贈輪椅給秘魯一家醫院。曾就讀澳洲昆士蘭大學的林玟萱透露，此行和澳洲總理艾班尼斯的未婚妻年紀相仿，雙方聊了很多，另外因為比較早抵達，也和秘魯外交部長夫人一起逛了博物館。

她還提到，一起去印加古文明遺跡的行程中，各國領袖配偶其實聊了很多，都是自然的互動，而晚宴上也有和美國總統拜登女兒、姪女，以及加拿大總理杜魯道、杜的女兒互動。至於和習近平夫人有無互動？她表示習夫人並沒有來。

談到代表我政府捐贈秘魯國立「卡耶達諾．埃雷迪亞」醫院60台輪椅，林玟萱再度眼眶泛淚，感性表示，「那家國立醫院是照顧辛苦人的，院所周遭區域不是很OK，所以我真的覺得，我們可以這樣持續的捐贈，有益醫護前線，無論什麼目的，善的循環不是官話。」

媒體詢問她代表台灣有何覺得驕傲之處？林玟萱謙虛說道，「這次真的很忙，每個人都很辛苦，大家都忙到半夜，一早又要給我們最新資料，我本人沒什麼驕傲，但替大家覺得驕傲，都是很努力在為國家的外交打拚。」

林玟萱躍上媒體版面後，許多人稱讚她外表出眾、神似藝人桂綸鎂，被問及此事，林玟萱開玩笑說，「你這樣講，桂綸鎂會不開心。」個性低調的她表示自己平常就不是檯面上的人，還在適應這週生活，希望兩個禮拜後就能恢復正常的私人生活。

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