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坦承遭詐保損失2390萬 台壽：已假扣押並究責絕不寬貸

2024/11/16 22:28

台壽坦承遭詐保損失2390萬，並在第一時間假扣押。（記者李靚慧攝）台壽坦承遭詐保損失2390萬，並在第一時間假扣押。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控旗下子公司台灣人壽晚間發布聲明，坦承該公司發生「理賠詐保」案，強調是內部例行查核時主動發現並調查，也在第一時間對業務員及保戶進行假扣押並求償，後續究責絕不寬貸。

媒體報導壽險業爆發近年罕見的理賠詐保事件，台灣人壽晚間主動發布聲明，證實該公司發生此案，強調是今年10月進行內部例行查核時，主動發現此案，立即展開全面調查，並於第一時間通報主管機關及司法警察機關。

台灣人壽解釋，該案是不肖保戶多次利用小額理賠申請蒙混過關，初估總理賠金額約2390萬元，台壽在第一時間已對涉案員工停職或調職，並積極向不肖保戶求償，對其財產進行保全及假扣押，後續究責絕不寬貸。

台壽表示，雖發生這樣的案件，整體保戶權益不受影響，台壽也即刻全面提高理賠內控標準，強化員工教育訓練、定期檢視及控管審核覆核權限、提高抽查比例及頻率，健全高風險樣態預警機制，全面強化內控三道防線，杜絕一切不法。

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