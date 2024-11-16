輝達最大挑戰是供應力 應驗馬斯克稱GPU比藥品還難獲得

輝達發現自己面臨的最大挑戰並不是競爭對手的技術進步，而是自身的供應能力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達佔據高階人工智慧晶片和處理器市場近80%的市場，它發現自己面臨的最大挑戰並不是競爭對手的技術進步，而是輝達自身的供應能力。如同執行長黃仁勳所說的，新Blackwell系列有其瘋狂的需求。特斯拉執行長馬斯克曾說，輝達的GPU比藥品更難獲得，套在現在和未來的趨勢，的確所言不假。

當Blackwell晶片作為獨立晶片用於訓練大語言AI​​模型時，其速度比輝達的傳統H100晶片（也稱為Hopper）快大約兩倍半。當然，這種性能是有代價的，據報導，Blackwell GPU的成本約為H100的兩倍，每台價格在60000至70000美元之間，而內部堆疊了72個晶片的滿載伺服器的價格高達300萬美元。

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對於輝達及其投資者而言，幸運的是，輝達的最大客戶們並不缺乏消費意願。

馬斯克已獲新當選總統川普任命當預算削減總舵手之外，他也經營著一系列自家公司業務，可能就是輝達最大的客戶之一。

根據CNBC報導，馬斯克的XAi新創公司旨在挑戰OpenAI 及ChatGPT，計劃籌集約60億美元的新資本。這筆資金將使該集團的估值約為500億美元。報告指出，部分資金將用於明年購買約10萬顆H100晶片。除此之外，他還想為特斯拉購買30萬個晶片，以取代他現有的H100晶片組。

馬斯克去年在《華爾街日報》首席執行長理事會峰會上表示：輝達GPU比藥品更難獲得，他並沒有錯得太遠。

此外，META 人工智慧雄心主要集中在Llama超級電腦的訓練和推理上，據報導需要約350000個H100晶片。將它們升級到速度更快的Blackwell系列雖並不便宜，但Blackwell明年一整年都已售罄。

亞馬遜、微軟和谷歌母公司Alphabet準備僅在今年就花費約2000億美元用於與新人工智慧技術相關的資本項目。

根據IDC估計，包括軟體、硬體和服務在內的人工智慧總支出可能會從2023年的約2350億美元增加到2028年的約 6320億美元，增加一倍以上。AI趨勢將推高輝達晶片的大量需求。

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