台積電斷供7奈米以下晶片 重創中國關聯產業

中國人民大學學者金燦榮說，台積電斷供讓中國網友很生氣，不過，中國晶片弱，台積電比較先進，不能用強制手段對付台積電。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電11日起斷供中國7奈米以下晶片，對中國半導體相關產業造成重傷害，習近平國師、中國人民大學學者金燦榮表示，台積電斷供太過分，中國網友都很生氣，不過，中國晶片弱，台積電比較先進，統一前不能用強制手段對付台積電，所以北京才沒有太大反應。

台積電11日斷供中國7奈米以下晶片後，中國機器人新創公司高層坦言，台積電斷供造成許多中國電動車業者求助無門。近日又傳出韓國三星晶圓代工業務部門也向中國客戶發出停止供貨的通知，中媒預期，這波斷供潮除了重創中國AI晶片設計公司，相關EDA工具廠商、半導體IP廠商以及第三方設計服務廠商的業績也都將受到負面影響。

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斷供2天後，中國國台辦13日回應，發言人朱鳳蓮說，民進黨當局妄圖「倚外謀獨」，一昧隨美起舞，搞「脫鉤斷鏈」，給兩岸有關產業合作設置越來越多人為障礙，最終損害的是台灣企業的利益，「削弱的是台灣相關產業的優勢，讓台灣進一步錯失產業發展的機遇」。

台積電斷供 7 奈米晶片，許多中國業者求助無門。（路透）

被稱為習近平國師的中國人民大學學者金燦榮則說，我們過去對台積電很好，它來設廠，中國很歡迎，還給優惠，兩岸經貿雙贏，因為我們的晶片很弱，還需要大量晶片，台積電來設廠一方面解決我們的需求，也帶來就業、稅收、地租，但「這是很小的錢」，主要是我們希望台積電能來，提供我們需要的東西，還帶來技術人才，中國要發展晶片行業，但我們比較弱，台積電比較先進，所以請它來、歡迎它來。

金燦榮話鋒一轉，指稱現在看起來，台積電就是台獨本質很清楚，配合美國很積極，但是中國不會主動跟它撕破臉，而是認真投資設廠，在統一之前還不能用強制手段對付它。

金燦榮還說，隨著台積電離開，中國晶片廠發展起來，台積電逐漸讓出市場，也不是壞事，這就是為何雖然台積電做了很多事，中國網友都很憤怒，但是中國政府目前為止還是很克制的原因。

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