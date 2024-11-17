AI浪潮刷掉英特爾、三星 唯一生路是輝達

輝達取代英特爾納入道瓊工業指數，不僅是半導體產業變革的開始，也標誌著晶片產業贏家通吃的趨勢。輝達執行長黃仁勳（左），英特爾執行長季辛格（右）。（資料照，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達取代英特爾加入道瓊工業指數11月8日生效，不僅是半導體產業變革的開始，也標誌著晶片產業贏家通吃的趨勢，在輝達領導的人工智慧世界中，向全球晶片製造商傳達的訊息很明確，「如果你無法擊敗它，就加入它的供應鏈」，這對未能及時掌握AI浪潮陷入落後的英特爾及三星而言，應該是唯一解方。

《金融時報》報導，25年前，英特爾成為首批納入道瓊工業指數的兩家科技公司之一，締造了歷史。現在，同樣是晶片公司的輝達在過去兩年股價上漲7倍之後，已經取代英特爾成為藍籌股指數的一員，這只是晶片產業面臨變革的開始。

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報導稱，隨著支援生成式人工智慧技術的AI晶片的需求仍然強勁，高階AI晶片仍然供不應求，而且只有少數晶片製造商掌握這個利潤豐厚的市場，這似乎保證該產業的獲利成長和股價上漲。

英特爾近期卻遭遇種種挫折。（法新資料照）

不過，英特爾股價今年以來重摔近 50%，而輝達股價則上漲兩倍，半導體類股命運出現巨大差異背後原因是什麼？

報導認為，目前半導體產業面臨3大問題。首先，目前大多數晶片製造商在高性能AI晶片的設計和製造領域，都處於落後狀態。輝達的先進設計意味著晶片製造商，現在要遵守比大多數全球晶片需求來自智慧型手機和汽車製造商時更高的標準，日益嚴格的品質標準意味著少數擁有技術和資金製造先進晶片的製造商，需要很長的交貨時間。

其次，全球最大的兩家能夠製造高階AI晶片的晶片製造商，目前正努力從先前的失誤中恢復過來。對英特爾來說，2015 年其工廠的改造原本可以使其晶片速度更快，但僅僅推遲了一次，其全球晶片製造領先地位就開始瓦解。

這一延遲加上投資不足，意味著台積電在 2017 年開始生產 10 奈米晶片時，只用兩年時間就縮小了與英特爾的技術差距。與台積電佔全球晶圓代工比重達62%相比，英特爾的代工業務可以「忽略不計」，因為輝達將其設計的晶片委外代工，這是一個利潤特別豐厚的領域。

三星錯失AI先機，HMB領域慘輸SK海力士。（路透）

三星也是如此，該公司在製造高頻寬記憶體晶片方面落後於 SK 海力士，而高頻寬記憶體晶片是所有輝達AI 晶片的關鍵部分。根據 TrendForce 的數據，SK 今年的市佔率預計將超過52%，超車三星。

第三，與房地產和汽車一樣，高階晶片領域的表現顯著優於市場的其他領域。近年來，高階晶片與通用儲存晶片或傳統電子產品中使用的傳統晶片，其獲利差距不斷擴大，部分原因是智慧型手機和個人電腦等設備的需求放緩。但最大的因素是，用於人工智慧的高性能晶片的平均售價比傳統記憶體晶片高出約5倍。

台積電受惠AI浪潮，業績亮眼，股價表現也不俗。（中央社）

這加速了晶片產業贏家通吃的趨勢，今年全球表現最好的兩家晶片製造商，都是輝達的主要供應商，這並非巧合，台積電公佈最新季度淨利潤創歷史新高，並上調全年營收預期，而SK 海力士則公佈創紀錄的營業利潤。兩家公司第三季的營業利潤率均超過 40%，是同業的2倍多。台積電的股價今年上漲了 80%，SK 排名第三。

這意味著現在落後的風險比以往任何時候都更高。三星最近一季的晶片業務利潤未達到預期，而英特爾儘管生產自己的AI晶片來與輝達的競爭，仍出現有史以來最大的季度虧損，達 166 億美元，也取消了 2024 年 Gaudi 人工智慧晶片銷售額 5 億美元的預測。

報導總結，隨著傳統記憶體晶片的日益過剩預計將在未來幾季進一步對這些產品的價格和利潤構成壓力，高利潤的AI晶片正日益成為彌補這一弱點的唯一途徑。在輝達領導的人工智慧世界中，向全球晶片製造商傳達的訊息很明確：如果你無法擊敗它，就加入它的供應鏈。

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