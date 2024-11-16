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政治人物學歷調查 烏克蘭排名第1、台灣第4領先美韓

2024/11/16 20:09

除了現任總統澤倫斯基之外，所有烏克蘭總統都聲稱擁有博士學位。（法新社）除了現任總統澤倫斯基之外，所有烏克蘭總統都聲稱擁有博士學位。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕哪些國家的政治人物受教育程度最高？經濟學人報導，在國家和地方的議員學歷統計中，烏克蘭擁有最高比例的研究所學位以上的立法者，台灣立法者學歷排名第4。

根據由六所大學的研究人員編制的一份調查，收集2015年至2017年間97個國家、近2萬名議員的資訊顯示，這些數據可能反映當前的現實。

研究發現，平均而言，78%的議員至少擁有本科大學學位，40%的議員擁有研究所學位。這些數字遠高於所有成年人的平均值（富裕國家目前分別為35%和15%）。

烏克蘭擁有研究生學歷的立法者比例最高，而近四分之一的人擁有博士學位。（取自網路）烏克蘭擁有研究生學歷的立法者比例最高，而近四分之一的人擁有博士學位。（取自網路）

烏克蘭擁有研究生學歷的立法者比例最高；在收集數據時，近四分之一的人擁有博士學位。長期以來，學術頭銜對烏克蘭的從政一直很有幫助。

自1991年獨立以來，除了現任總統澤倫斯基之外，所有烏克蘭總統都聲稱擁有博士學位。即使是2019年選出的更年輕、更多元化的議會，也有類似比例擁有博士學位的議員。台灣博士學位的議員人數比率僅次於烏克蘭。

其他擁有高度學歷認可立法者的國家包括韓國（約三分之一的立法者聲稱擁有博士學位）和美國（其中三分之二以上的立法者擁有研究生學歷）。

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