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華為老董重施故技搞神秘 摀住口袋防止Mate 70曝光

2024/11/16 18:00

華為董事長余承東在飛機上摀住口袋，防止華為Mate 70被拍到。（截圖取自微博）華為董事長余承東在飛機上摀住口袋，防止華為Mate 70被拍到。（截圖取自微博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華為的下一個旗艦手機系列Mate 70系列，預計11月26日正式發佈。最近傳言稱這些手機將搭載麒麟9100，該處理器將採用中芯國際的6奈米製程。華為董事長余承東近日在飛機上被拍到，他摀著口袋，防止口袋裡的Mate 70曝光。

余承東週五（15日）參加2024年廣州車展，在飛機上拍攝的照片顯示，他摀著口袋。當被問及為什麼這樣做時，他表示這是為了防止他口袋裡的Mate70被拍到。之後，在車展期間，他將雙手插在口袋中，表示在參加活動時隨身攜帶該項產品。

華為老董重施故技搞神秘 摀住口袋防止Mate 70曝光今年9月，余承東被拍到在飛機上攜帶未發布的Mate XT三折手機。（取自網路）

今年早些時候，在Mate XT發布前，余承東還隨身攜帶了三折手機，他擔心這款手機的圖片會在正式發布之前洩露出去。事實上，在8月在這款手機開始量產之前，就曾發布過一張余承東在飛機上拿著這款三折疊設備的照片。

9月，余承東在接受央視新聞採訪時表示，公司官員可能會因洩漏尚未正式公佈的設備而被罰款。儘管採取了所有預防措施，Mate 70 的即時影像還是被洩露。

Mate 70 Pro預計將配備6.8吋OLED面板，解析度為1260 x 2720。該設備將配備12GB RAM 和 256GB儲存空間。它將配備5000mAh電池，支援50W有線充電和50W無線充電。背面的三鏡頭設置將包括一個50MP 主相機，還有一個13MP前置相機；該手機將具有IP69防塵防水功能。

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