Google前CEO施密特 曝升官1大關鍵

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）說，想要升官就回到辦公室上班。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕疫情結束後，亞馬遜、Google和 Meta等科技公司大都結束遠端工作，敦促員工回到辦公室上班，Google前執行長施密特（Eric Schmidt）也說，想要升官就回到辦公室上班，這樣才可以吸收更多知識。

Google前執行長施密特並非遠距工作的支持者，他8月中旬應邀在史丹福大學進行一場演講，是對現在企業流行的「遠距上班」做超級直白的批評，直言Google 今天在 AI 領域落後，是員工太閒了，不像台積電和馬斯克那麼競爭。

請繼續往下閱讀...

他說，Google重視年輕人的工作與生活平衡，讓員工儘早回家，高比例的員工至今仍然遠距上班，「如果員工每星期只進辦公室一天，你怎麼可能拚得過OpenAI或是Anthropic這兩家AI大模型的領先者？」。

去年，OpenAI 執行長 Sam Altman告訴《財星》雜誌，科技業「最嚴重的錯誤」之一就是允許員工「永遠完全遠端」。

Meta創辦人札克柏格也在2023年表示，Meta 的數據顯示，在家工作的人效率不高，而到辦公室工作的工程師可以完成更多工作。Meta現在要求員工每週至少三天回到辦公室工作。

年輕人多半喜歡遠距上班，許多企業則敦促員工回到辦公室工作。（示意圖，美聯社）

隨著部分企業在疫後已經不太支持遠距工作，商業內幕指出，亞馬遜、摩根大通和高盛等企業已經放棄遠距工作政策，轉而要求全面重返辦公室，有些公司甚至威脅要追蹤績效或解僱那些不遵守規定的人。

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）也說，想要升官就回到辦公室上班，這樣才可以吸收更多知識。他直言，有證據表明，部分企業允許在家工作的靈活性可以提高生產力，「我碰巧不喜歡它（遠距工作）」。

施密特說，從工作中獲得的知識對於他後來的晉升至關重要，如果你20多歲，你想在辦公室工作，因為那是你升官的方式」。他分享，「當我還是一名年輕的高階主管時，我對自己在做什麼一無所知，我透過在飲水機旁閒逛、參加會議、在走廊上學習。因此要求員工回到辦公室上班，完全是為了員工的利益考量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法