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歐洲最佳小鎮 鮮為人知壯麗景色和海灘

2024/11/16 17:01

歐洲最佳小鎮 鮮為人知壯麗景色和海灘愛爾蘭小鎮克洛納基爾蒂位於野性大西洋之路沿線，擁有壯麗的景色和令人驚嘆的海灘。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著越來越多的人尋求探訪人跡罕至的體驗，一個鮮為人知的愛爾蘭海濱小鎮被評為「歐洲最佳小鎮」。

愛爾蘭正成為越來越受尋求獨特文化目的地的遊客歡迎的目的地。愛爾蘭海濱小鎮克洛納基爾蒂 （Clonakilty） 已於2017年榮獲這項享有盛譽的評選，這也是7年來第二次被評為「歐洲最佳城鎮」。

該鎮獲得愛爾蘭皇家建築師學會的「歐洲最佳小鎮」稱號，該學會已在2017年將其評為年度最佳地點。

這座迷人的海岸小鎮位於西科克，坐落在克洛納基爾蒂灣的頂端。它周圍是綠色的丘陵農田，專門用於乳牛養殖。這裡擁有充滿活力的文化和夜生活場所，遊客可在此進行許多值得參觀和參與的活動。

愛爾蘭海濱小鎮克洛納基爾蒂被評為「歐洲最佳城鎮」。（取自網路）愛爾蘭海濱小鎮克洛納基爾蒂被評為「歐洲最佳城鎮」。（取自網路）

對於那些被愛爾蘭充滿活力的美食所吸引的人來說，克洛納基爾蒂是必去之地。作為著名的克洛納基爾蒂香腸和黑布丁的故鄉，這座海濱小鎮與愛爾蘭的特產有著密切的聯繫。

克洛納基爾蒂位於野性大西洋之路沿線，擁有壯麗的景色和令人驚嘆的海灘。

克洛納基爾蒂是美麗的Inchydoney海灘和Long Strand的所在地，以其綿長的沙灘和滾滾的海浪而聞名，也是完美的沿海度假勝地。

該鎮還擁有大量有機農場、世界一流的海鮮、起司製造商、咖啡烘焙商等。因此，使其成為愛爾蘭優質農產品的中心。

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