歐洲最佳小鎮 鮮為人知壯麗景色和海灘

愛爾蘭小鎮克洛納基爾蒂位於野性大西洋之路沿線，擁有壯麗的景色和令人驚嘆的海灘。（取自網路）





吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著越來越多的人尋求探訪人跡罕至的體驗，一個鮮為人知的愛爾蘭海濱小鎮被評為「歐洲最佳小鎮」。

愛爾蘭正成為越來越受尋求獨特文化目的地的遊客歡迎的目的地。愛爾蘭海濱小鎮克洛納基爾蒂 （Clonakilty） 已於2017年榮獲這項享有盛譽的評選，這也是7年來第二次被評為「歐洲最佳城鎮」。

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該鎮獲得愛爾蘭皇家建築師學會的「歐洲最佳小鎮」稱號，該學會已在2017年將其評為年度最佳地點。

這座迷人的海岸小鎮位於西科克，坐落在克洛納基爾蒂灣的頂端。它周圍是綠色的丘陵農田，專門用於乳牛養殖。這裡擁有充滿活力的文化和夜生活場所，遊客可在此進行許多值得參觀和參與的活動。

愛爾蘭海濱小鎮克洛納基爾蒂被評為「歐洲最佳城鎮」。（取自網路）

對於那些被愛爾蘭充滿活力的美食所吸引的人來說，克洛納基爾蒂是必去之地。作為著名的克洛納基爾蒂香腸和黑布丁的故鄉，這座海濱小鎮與愛爾蘭的特產有著密切的聯繫。

克洛納基爾蒂位於野性大西洋之路沿線，擁有壯麗的景色和令人驚嘆的海灘。

克洛納基爾蒂是美麗的Inchydoney海灘和Long Strand的所在地，以其綿長的沙灘和滾滾的海浪而聞名，也是完美的沿海度假勝地。

該鎮還擁有大量有機農場、世界一流的海鮮、起司製造商、咖啡烘焙商等。因此，使其成為愛爾蘭優質農產品的中心。

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