官媒被打！質疑中國國企偷工減料 新華社記者被爆揍一頓

中國官媒新華社旗下《經濟參考報》2名記者調查工程品質問題時遇襲，手機被搶，其中一人右手受傷（左）。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國官媒新華社旗下《經濟參考報》2名記者王文志、程子龍，在安徽採訪高鐵工程偷工減料，遭遇施工人員阻攔和襲擊，手機被搶，還被限制人身自由，其中一人右手受傷，有血跡和擦傷痕，目前涉案的5名人員已被行政拘留及免職。

外媒記者拍攝珠海慘案35死，被當地民眾阻攔，日本記者甚至被警察帶走。（法新社）

為了不讓醜聞爆開，中國屢傳阻擋外媒記者採訪，近日廣東省珠海市體育中心在11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷，官方試圖管控言論。BBC駐中國記者麥迪文（Stephen McDonell）日前在體育中心前進行現場報導期間，突遭一名沒有表明身分的男子阻撓及推撞，並嘗試用手遮擋鏡頭。

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日本TBS駐華記者室谷陽太在珠海市體育中心發生汽車蓄意撞人事件發生後，趕赴現場拍攝，但突然被自稱是當地市民的人包圍，之後有人報警。隨後他被帶到警局，並被迫刪除所有拍攝的影片。

如今，阻擋記者採訪的事件也擴大至中國官媒新華社，記者還被揍了一頓。中媒財新報導，新華社旗下《經濟參考報》兩名記者在安徽合新高速鐵路（合肥至新沂）中鐵七局項目部施工現場，調查工程品質問題時，遭遇施工人員阻攔和襲擊，手機被搶，其中記者王文志右手受傷，有血跡和擦傷痕。

新華社旗下《經濟參考報》2名記者，在安徽採訪高鐵工程偷工減料被打。（圖取自中國社交平台）

11月12日《經濟參考報》刊出記者王文志、程子龍的調查報導「彈性墊層一割就開，合新鐵路建設材料『以次充好』存安全隱患」。

報導指出，彈性墊層是鐵路軌道建設的重要材料，其品質直接關係鐵路運行的穩定性，兩名記者在合新鐵路建設現場暗訪調查時發現，多家施工單位為節省成本，以次充好，違規將三元乙丙橡膠彈性墊層偷換為不符合鐵路行業標準的再生膠仿製品，導致彈性墊層出現「一割就開、一扯就斷」的不正常現象。專家認為，這些仿冒品性能遠低於設計要求，有安全隱患。

為了進一步了解問題根源，11月14日中午，王文志、程子龍再次深入施工現場調查取證，不料遭遇現場施工人員阻撓毆打。據一名在事發現場的知情人士透露，2名記者開車進入工地不久，在現場拍照取證時，突然衝上來4、5個人搶奪他們的手機。王文志被三、四個人壓在地上，奪去手機，右手掌有擦傷流血。

隨後，2名記者被工作人員帶到專案部辦公室，在出示記者證交涉3個多小時後，才拿回手機，仍不讓離開。據現場傳出來的影片顯示，記者要求離開，一名男子說：「我逮捕到人了，我能讓你走嗎？」、「記者是我要求扣的，打記者也是我的工人」。後來記者打電話報警，在警察介入後，兩人得以離開。

當地警方隨後通報，工地5名違法人員已分別被行政拘留7至13日不等；中鐵七局集團11月15日晚間發表聲明，對受傷記者深表歉意，並服從警方對5名違法人員的處理決定。經研究，決定對專案分部經理王某、副經理楊某某、管理人員吳某某就地免職；對在本次事件中負有管理責任的四標段黨工委書記、指揮長陳某，黨工委副書記曲某某就地免職。公司已啟動內部問責程序，依法依規嚴肅處理。

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