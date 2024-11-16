APEC經濟領袖晚宴欣賞演出 林信義黃循財鄰座幾無互動

我國領袖代表林信義（右2）鄰座為新加坡總理黃循財（左2），但兩人幾無互動，黃循財則與隔壁的紐西蘭總理盧克森（左1）有說有笑。（APEC台灣代表團提供）

〔特派記者徐子苓／利馬15日報導〕秘魯APEC峰會進入倒數第2天，當地時間15日晚間舉行經濟領袖晚宴，各國領袖欣賞秘魯特色演出，根據APEC台灣代表團捕捉到的畫面，我國領袖代表林信義鄰座分別為新加坡總理黃循財、泰國總理貝東塔，但與這兩人互動不多。

APEC經濟領袖晚宴，各國領袖欣賞秘魯特色演出。（APEC台灣代表團提供）

林信義15日晚間出席秘魯方於總統府舉辦的經濟領袖晚宴，根據APEC台灣代表團捕捉到的畫面，他在迎賓人員引導下入場，緩緩走向會方安排位置，但並未馬上坐下，黃循財伸手拉了他的手，協助他入座，但接下來欣賞表演的過程中，兩人沒有任何交談或互動。

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黃循財和坐在另一側的紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）互動頻繁，兩人有說有笑，林信義則表情嚴肅，一度和泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）短暫交談，坐在貝東塔另一側的是美國總統拜登。

中國國家主席習近平也有出席經濟領袖晚宴，不過，他和林信義的位置中間間隔7個座位，兩人並無互動機會。習近平與鄰座的香港行政長官李家超頻繁交頭接耳，習邊講話還邊做出手勢。

林信義今天上午出席領袖與貴賓非正式對話期間，與美國總統拜登進行晤談，並熱情邀請拜登在不久的將來方便時訪台，兩人交談互動熱絡。

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