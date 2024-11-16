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雲林創業補助申請近800萬元 33家青年創業者百分百穩定營運

2024/11/16 15:49

雲林縣政府今在斗六舉辦雲青就創業聯合成果發表慶典，50家青年創業者擺攤展示。（記者李文德攝）雲林縣政府今在斗六舉辦雲青就創業聯合成果發表慶典，50家青年創業者擺攤展示。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府2022年起開辦青年創業補助金，開放40歲以下青年朋友創業機會，迄今已輔導33家業者創業，累計補助金額約800萬元，所有補助業者仍屹立不搖，持續營運。今舉辦聯合成果發表，向各界展示雲林青年就業、創業各種可能。縣府表示，若青年申請踴躍，不排除加碼補助金額。

雲林縣府為鼓勵青年創業，推動1億元青年創業補助金，針對20至40歲有意願創業的雲林青年開放申請，分為微型、專案型補助，最高補助金額分別可達30、200萬元。勞青處表示，迄今已有33家年輕人勇敢追夢，大多都是微創型補助，不過因應科技時代變遷，青年們申請案件若有導入AI科技，評審時會加權計分，提高補助額度。

黃楚翔開設藝術教室，以台語作為溝通語言，將觸手伸至縣內社區長照據點，陪伴長者藝術創作。 （記者李文德攝）黃楚翔開設藝術教室，以台語作為溝通語言，將觸手伸至縣內社區長照據點，陪伴長者藝術創作。 （記者李文德攝）

今縣府在斗六舉辦聯合成果發表展，共有50個在地青年創業品牌攤位齊聚，其中就有11家是透過創業基金補助。如29歲的雷茹憶在外闖蕩，但離不開雲林這塊滋養她生長的土地，毅然返鄉，從事豬肉加工製品。

她表示，雲林是養豬大縣，為讓更多人知道雲林特色，向身旁親友取經，再加入自身創業經驗，希望帶給消費者更安心的豬肉加工食品。

雷茹憶返鄉從事豬肉加工製品，希望帶給消費者更安心的豬肉加工食品。 （記者李文德攝）雷茹憶返鄉從事豬肉加工製品，希望帶給消費者更安心的豬肉加工食品。 （記者李文德攝）

同樣29歲的黃楚翔，則是開設藝術教室，但以台語作為溝通語言，將觸手伸至縣內社區長照據點。他表示出外闖蕩久了對於家鄉熟悉的語言漸漸陌生，但返鄉創業除能夠將專長和長輩們分享，也陪伴長者創作，互相學習。

縣長張麗善表示，為讓離鄉背井的雲林青年返鄉發展，會全力協助青年創業就業，除了有青年創業基金補助外，更有「少年人幸福職場訓練計畫」，以老前輩講堂、職人工作坊等課程，強化青年就業。

縣府勞青處長張世忠表示，若青年申請創業補助金踴躍，不排除明年將加碼補助。除了提供資金支持外，更針對青年就業需求、創業輔導給予支持，讓年輕新世代更具競爭力。

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