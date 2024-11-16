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供應鏈噩夢！美東碼頭勞資協商破局 川普上任前恐爆發罷工

2024/11/16 15:29

美國東岸和墨西哥灣港口碼頭工人勞資談判再次破局。（示意圖，路透）美國東岸和墨西哥灣港口碼頭工人勞資談判再次破局。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國東岸碼頭勞資雙方本周重啟協商，未能針對「自動化」議題達成協議，談判已破局。值得注意的是，勞資雙方的合約預計在明年1月15日到期，距離川普正式上任的1月20日僅短短5天，若碼頭工人明年初再次發動罷工，恐再次上演供應鏈噩夢。

美國東部和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人，從10月1日午夜起展開罷工行動，歷經三天落幕。（法新社）美國東部和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人，從10月1日午夜起展開罷工行動，歷經三天落幕。（法新社）

國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX），因薪資等問題未能達成共識，碼頭工人在10月1日發動罷工，也是自1977年以來首次罷工，一度造成數十艘貨輪在主要港口外排隊。

隨後，在白宮要求提高薪資以達成協議的壓力，雙方達成臨時協議，工資將在6年內增加 61.5%，至於港口自動化的核心衝突仍在談判中。同時，勞資雙方將延長主合約直至明年1月15日，屆時雙方會再上談判桌，10月的罷工歷時三天落幕。

本周，國東岸碼頭勞資雙方本周重啟協商，未能針對「自動化」議題達成協議，談判已破局。距離新勞動契約須在明年1月15日之前談妥的期限，只剩2個月時間。若美東碼頭再度上演罷工，對供應鏈將造成重大干擾。

工會表示，資方要實施半自動化，直接違背他們一開始時的聲明，那時他們向我們確認，無論是全自動化或半自動化，都不會放上談判桌。ILA強調， 13 年來，我們的立場一直很明確，工會支持自動化改善安全與效率，前提是人類還是要被保留在工作現場。

USMX則說，ILA 堅持達成一項協議，該協議將限制我們一些港口近20年來已存在技術問題，從而使我們的行業倒退，使其無法發展以滿足國家未來的供應鏈需求，自動化提案不涉及失業，而是改善工人安全、提高效率和產能，並加強供應鏈。

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