中國無人駕駛電車安全疑慮 遭印尼退貨

中國製造的無人駕駛電車（ART），在今年8月運抵達印尼新首都努山塔拉（IKN），經測試後仍有許多安全隱患。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國中車四方製造的無人駕駛電車（ART），在今年8月運抵達印尼新首都努山塔拉（IKN），象徵著中國對印尼的軌道外交。不過，經過內部測試後，發現自動駕駛模式表現並未達到預期，在緊急情況下仍需要司機手動，自動煞車系統也未能展示當火車前方有障礙物或物體穿過時自動煞車、減速或發出警告的能力，印尼決定將ART退回中國。

中媒此前報導，印尼交通部計劃在東加里曼丹省的新首都努山塔拉採用自動軌道快速交通（ART）系統。這種ART是火車、電車和公共汽車的結合體，是一種智慧公共交通系統，使用感測器和橡膠輪，可以在有軌或無軌的情況下運行，使用電池供電，用道路標記和磁鐵代替鐵軌。

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時任印尼總統佐科威（右二）今年8月在印尼新首都乘坐智軌系統。（圖取自中國官媒）

今年2024年8月3日，中國中車四方製造的無人駕駛電車（ART）抵達印尼新首都努山塔拉，時任印尼總統佐科威（Joko Widodo，已卸任）還在8月13日從新總統府出發，繞行四座統籌部的辦公大樓，再回到總統府，全程約2公里。佐科威指出，印尼需要綠色能源的大眾交通運輸系統，以減少都會區日益嚴重的污染。

不過，中國中車四方製造的無人駕駛電車（ART）經過測試後，存有諸多安全隱患。根據《雅加達郵報》最新報導，IKN 管理局於 9 月 12 日至 10 月 22 日在 Nusantara 中央政府區 （KIPP） 進行了 ART 列車試驗，IKN 管理局綠色和數位轉型副代表貝拉維（Mohammed Ali Berawi） 表示，評估小組發現自動駕駛模式的表現並未達到預期，因為在緊急情況下仍需要司機手動處理。

他還指出，司機仍然需要將手放在方向盤上，並做好從自動控制切換到手動控制的準備。此外，沒有針對特定路線的速度或煞車計劃的路線控制，自動煞車系統也未能展示當火車前方有障礙物或物體穿過時自動煞車、減速或發出警告的能力，「這表明開發商對其自動駕駛系統的可靠性缺乏信心」。

IKN 管理局數位生態系統開發總監 Tonny Agus Setiono 表示，該局仍在與交通運輸部討論將 ART 列車返還中國的計劃，最快今年進行。印尼交通部則說，如果ART項目停止，政府不會遭受任何損失，因為ART供應商承擔測試費用。

印尼交通部鐵路總幹事 Risal Wasal 也說，該列車系統不符合 IKN 管理局制定的規範，概念驗證結果表明該自動駕駛系統運作不佳。

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