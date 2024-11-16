竹市中央商場入口意象、長廊及店鋪改造 復古風穿越時空

新竹市中央商場入口意象、長廊及店鋪改造完成，復古風有如穿越時空廊道，充滿歷史文化底蘊。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市中央商場獲經濟部美學導入補助計畫200萬元經費，進行商場入口意象及攤位改造，今天舉行完工啟用活動，邀請客家音樂子弟黃子軒演唱，商場促進會長呂正祥也進行導覽，透過5間店鋪的改造，期許再造中央商場風華，復古風的中央商場廊道和長桌市集，有如穿越時空廊道，傳承與延續中央商場的歷史文化底蘊。

呂正祥說，中央商場已有超過70年的歷史，此次進行商場入口意象、入口左右兩側鐵捲門改善，並重新塗刷商場入口周邊牆面，讓商場入口更整潔乾淨。此外也進行商場內新禾毛線、343農市集、想做書店、新泰昌行、柯芳美香行等5間店鋪的改造，包括整體新招牌設計與內裝，提升店家質感，也讓商場空間明亮整潔，除有復古風，也透過整潔的美學改造，展現不一樣的中央商場。

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新竹市中央商場入口意象、長廊及店鋪改造完成，其中想做書店經過整理，充滿現代溫馨氣息。（新竹市府提供）

呂正祥說，中央商場入口圓拱門重新改造，以木格柵為底，邀書法家郭成樵揮毫書寫「中央商場」四字，展現中央商場濃厚的文化氣息與古典美感，讓商場入口充滿莊重而雅緻的藝術氛圍；入口左右兩側的鐵捲門也煥然一新，進行童話風格的彩繪設計，生動的插畫彷彿將人帶入故事書的情境之中。每當鐵門放下時，一幅幅色彩繽紛的童話圖景躍然眼前，使中央商場充滿童趣，增添拍照打卡的吸引力。

此外，商場選擇5家店鋪進行改造，透過新設計的招牌與內裝，讓商場空間進一步吸引消費者的目光。透過竹市府與經濟部的合作改造計畫，中央商場除增加明確標誌指引，藉由美學導入為空間注入新生命，保留其歷史風貌同時更增添現代美感。

市府產發處表示，此次計畫提升中央商場的入口環境質感，期待透過新面貌能吸引更多人潮，讓中央商場轉化為一處兼具人文與商業價值的傳統新地標。

新竹市中央商場入口意象、長廊及店鋪改造完成，復古風有如穿越時空廊道。（新竹市府提供）

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