台積電獲美66億美元補助 仍有20多家公司爭取、英特爾最著急

拜登政府週五（15日）宣布，已通過晶片法案最終敲定對台積電亞利桑那州的66億美元投資補助。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國拜登政府週五（15日）宣布，已通過CHIPS（晶片）法案最終敲定對台積電亞利桑那州的66億美元投資補助，美媒報導，除了英特爾正在錢德勒建造半導體製造工廠，並等待美國補助款，仍有20多家公司競相爭取在新當選總統川普就職前獲得承諾的資金。

美國商務部發言人Geoff Burgan表示：我們對英特爾對美國製造業的長期願景充滿信心，並將繼續與他們討論獲獎勵的事宜。

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英特爾發言人證實，該公司將繼續努力敲定85億美元的撥款。英特爾稱，「商務部表示希望在今年底前完成這項流程。英特爾已經在我們的美國項目上投資超過300億美元，我們將繼續盡自己的一份力量來恢復美國半導體技術和製造的領先地位」。

拜登總統稱與台積電的最終協議是「兩黨實施晶片與科學法案中迄今為止最關鍵的里程碑之一」。

台積電計畫投資650億美元在鳳凰城北部興建三座半導體工廠，也是亞利桑那州史上最大的投資。預計三個晶圓廠全部投入運作後，該項目將創造6000個永久性就業崗位，並創造20000多個臨時建築就業機會。

鳳凰城市長凱特·加萊戈（Kate Gallego） 表示：「我們很高興拜登政府商務部向台積電提供了這筆重要資金，這將刺激該公司對我們社區進行歷史性的650億美元投資，這項投資已經改變了數千名居民的生活」。

在美國總統競選過程中，川普表達了對CHIPS法案的蔑視，該法案是拜登總統任期內的標誌性成就之一。10月，川普告訴播客喬·羅根，美國可以透過徵收高額關稅來避免對「富裕公司」的補貼。

普約翰就業研究所的經濟學家蒂姆·巴蒂克表示，取消這些補貼可能會改變誰將從CHIPS法案中受益。

彭博上週 （6 日） 引述消息人士稱，美國商務部最近通知國會，包括台積電和格羅方德至少有3家公司即將取得最後一批《晶片與科學法案》獎勵補助。15日拜登宣布對台積電的獎勵補助，印證先前媒體的報導。

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