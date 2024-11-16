台灣晶片全球需要！外媒剖析台灣當半導體霸主關鍵機會與挑戰

台灣生產全球約90%最先進的半導體。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣生產全球約90%最先進的半導體，隨著中美緊張局勢加劇，外媒以「台灣晶片產業在全球科技競賽中發揮關鍵作用」為題，分析台灣半導體產業在尋求維持全球主導地位的過程中，面臨著的挑戰和機會。

《The Pinnacle Gazette》報導，在美國和中國之間日益緊張和激烈的競爭中，台灣半導體產業處於中心，這種狀態不僅對台灣來說相當重要，對全球科技生態系統而言，也至關重要。

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半導體霸主地位的競爭，不僅僅是簡單的市場競爭，還反映出人們對國家安全、技術主權和經濟韌性的關心。

過去幾年，中美之間的競爭已從貿易戰升級為全面性競爭，尤其近幾年集中在科技領域。中美目前都在積極推行確保半導體供應鏈安全的計劃，包括旨在加強國內晶片生產的美國《晶片法案》，以及中國推動自給自足的「中國製造2025」等舉措，使得在晶片領域發揮重要作用的台灣擁有相當大的影響力。

文章指出，台灣在先進晶片生產方面名列前茅，生產全球約90%最先進的半導體，這種主導地位賦予了台灣極大的影響力，尤其是在全球晶片需求持續飆升的情況下。

對美國來說，台灣不僅僅是貿易夥伴，更被視為高科技零件供應堡壘，因為先進晶片不僅對於智慧型手機和電腦等消費性產品來說至關重要，且對於包括先進武器和人工智慧（AI）平台等軍事應用也是不可或缺，因此台灣會成為美國戰略利益的中心一點也不奇怪。

然而隨著美國不斷尋求限制中國，貿易壁壘和關稅計畫愈發頻繁，一些台灣公司發現自己像踩在鋼索上，既要平衡台灣政府的期望，又必須維持與美國和其他西方國家的貿易關係。

多年來，台灣已從完全依賴農業，轉變為全球最先進的科技強國之一，這種改變並不是一夜之間發生的，其中涉及策略投資、人才培養，以及與美國公司建立強大的合作關係。

許多分析人士認為，台美之間存在著極大的依賴性，正如台灣外交部副部長所說，沒有台灣，他（川普）就無法讓美國再次偉大，並強調台灣半導體對美國科技產業的必要性。

對台灣來說，這種互相依賴既帶來了機遇，同時也帶來挑戰。一方面，台灣獲得美國等國家的高度關注，以及承諾增加投資和基礎設施支持，另一方面，台灣必須應對中國對其與美國日益增長的夥伴關係所帶來的潛在影響，另外中國又長期主張對台灣的主權，美國的經濟施壓，尤其針對半導體，可能會引起北京的一些報復措施。

這種複雜性引發了人們對台灣作為全球半導體供應鏈一部分的未來的疑問，是繼續當發號施令的領導者，還是會因外在壓力而出現問題？目前台灣半導體產業不僅對台灣來說不可或缺，對更其他國家來說也是不可或缺。

對此現況，台灣也並沒有保持被動，台灣希望在不斷加劇的地緣政治緊張局勢中保持其競爭優勢，政府正在實施舉措，以提高對外國投資的吸引力，優化法規，或者針對供應鏈本地化、招募技術人才和吸收外國技術專長的努力也不斷加強，文章認為，以上種種這對台灣來說至關重要。

同時，文章也表示，美國加強與台灣的關係，不僅互惠互利，更關係到維護全球供應鏈的完整性。在這個十字路口，隨著台灣為未來做好準備，未來台灣是否能繼續保持領先地位，只有時間才能證明一切。

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