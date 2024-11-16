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美國國債再刷歷史新高！首突破36兆美元

2024/11/16 09:56

美國國債本週五（15）首次突破36兆美元大關，創下歷史新高。（示意圖，彭博資料照）美國國債本週五（15）首次突破36兆美元大關，創下歷史新高。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國國債鐘服務（Debt Clock）統計數據顯示，美國國債本週五（15日）首次突破36兆美元（約新台幣1170兆元）大關，創下歷史新高。

綜合《Reason》、《TASS》等媒體報導，美國國債今（2024）年1月至11月期間成長了近6%，回顧過去，今年1月初，美國國債規模達到34兆美元（約新台幣1104兆元），並在7月下旬達到35兆美元（約新台幣1136兆元），然後迄今不到4個月時間，又增加了1兆美元（約新台幣32兆元）。

今年6月國際貨幣基金組織（IMF）在1份美國經濟評估報告中強調，美國必須緊急應對國債問題，預計到2032年，美國國債將達到GDP的140%。IMF指出，公共債務與GDP比率的持續上升必須緊急停止。

IMF表示：「如此高的赤字與債務，會對美國及全球經濟構成越來越大的風險，可能導致財政融資成本提高，並增加到期債務順利展期的風險。」

根據美國國會預算辦公室的預測，到2034年，美國國債將超過50兆美元（約新台幣1623兆元），該機構估計，2029年至2034年間的年均GDP增長率將為1.8%。

《Reason》也示警，以美國經濟規模來衡量，目前債務水準已接近2戰最後1年創下的歷史新高。

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