2025年供應過剩？國際油價大跌至兩個月最低點

國際油價週五（15日）下跌。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於明（2025）年預期將供應過剩，加上美元走強以及對全球最大原油進口國中國需求的持續擔憂，國際油價週五（15日）下跌，收在兩個多月來最低水準，全週收跌。

紐約西德州中級原油12月交割價下跌1.68美元或近2.5%，收每桶67.02美元，根據道瓊市場數據，紐約西德州中級原油收在自9月10日以來最低點，本週下跌4.8%。

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布蘭特原油1月交割價下跌1.52美元或2.1%，收每桶71.04美元，觸及自9月11日以來最低點，本週布蘭特原油價下跌3.8%。

《Market Watch》報導，戰略能源與經濟研究總裁林奇（Michael Lynch）表示，在供應過剩將至，美國似乎正在軟著陸的背景下，油價下跌。

林奇指出，即使OPEC繼續延長減產，國際能源總署（IEA）仍預期明年供應將超過需求100萬桶的事實。同時，沙烏地阿拉伯似乎對石油產量超出配額的國家「越來越不滿」，主要是伊拉克和阿聯，「增加了價格戰的可能性」。

此外投資者也一直在權衡川普當選美國總統後的潛在影響，其中包括川普欲增加美國國內石油產量以及加強制裁伊朗的政策。

林奇表示，川普最大的影響將是國際性的。「如果他加強制裁伊朗，可能會導致市場上的供應減少100萬桶/日，從而支撐當前的價格水準，但如果他減輕對俄羅斯的制裁，這將很大程度上與伊朗減少的供應量相抵。」

展望未來，林奇稱，隨著川普即將重返白宮，人們對美國經濟不穩定的擔憂，加上中國經濟疲軟，每桶70美元的油價可能是目前的上限，她也指出，油價的下限可能是60美元，但價格戰有機會讓油價跌到50美元。

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