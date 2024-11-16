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黃金跌慘了！創3年多來最大單週跌幅

2024/11/16 08:54

週五（15日）黃金價格下跌。（彭博資料照）週五（15日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（15日）黃金價格創下3年多來最大單週跌幅，係因聯準會（Fed）降息幅度可能下降的預期提振美元，削弱了黃金對投資者的吸引力。

現貨黃金下跌0.1%，報每盎司2565.49美元，本週跌逾4%，觸及9月12日以來最低水準；12月交割的黃金期貨價格下跌0.1%，報每盎司2570.10美元。

《路透》報導，美元創下1個多月來的最大單週漲幅，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

同時數據顯示，上個月美國的零售銷售成長超過預期，讓美國公債殖利率擴大升幅。

Allegiance營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「所有不確定性，尤其是短期不確定性都從組合中消除，現在黃金剛回到基本面。」

經濟學家認為，川普的關稅計畫將引發通膨，可能會減緩Fed的降息週期。

另外Fed主席鮑爾於談話中指出，Fed無需急於降低利率，CME Fedwatch工具顯示，市場目前認為12月降息25個基點的可能性為62%。

Kinesis Money市場分析師卡薩（Carlo Alberto De Casa）表示：「目前為止，川普當選的結果對黃金造成負面衝擊，但如果中期出現更多不確定性，這種情況可能會改變。」

交易員現在將關注幾位Fed官員稍晚的談話。

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