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不讓習近平在秘魯看到「TAIWAN」 中國出奧步切斷廣告電源

2024/11/16 10:23

17名中國人意圖闖入一棟20層樓高的地標建築，拆除大樓上方的大型「TAIWAN」平面廣告，但並未得逞。（記者徐子苓攝）17名中國人意圖闖入一棟20層樓高的地標建築，拆除大樓上方的大型「TAIWAN」平面廣告，但並未得逞。（記者徐子苓攝）

首次上稿：08:48
更新時間：10:23

〔特派記者徐子苓／利馬15日報導〕中方在國際場合不斷打壓我國，本報記者接獲消息指出，台灣於秘魯APEC期間在首都利馬刊登的廣告看板，近日遭到中方意圖破壞甚至斷電，記者向外交部求證後，外交部駐秘魯代表處今天證實，有2處廣告看板分別遭強行拆除、切斷電源，所幸並未拆除成功，駐處將協助廣告商加強維安。

為了加強在APEC期間宣傳台灣，駐秘魯代表處選定利馬市內的7個地點投放大型廣告，廣告標語為「Chip in with TAIWAN for Global Prosperity」，融合晶片和AI等構想，強調台灣以半導體優勢產業為動能，積極參與跨國合作、驅動世界繁榮成長。

根據駐處說明，秘魯媒體「成功電視台」昨天報導，因中國國家主席習近平訪問秘魯，中方意圖以暴力手段，強行拆除台灣在利馬的APEC廣告看板，部分以口罩蒙面的17名中國公民意圖強行進入一棟位於利馬市中心20層樓高的地標建築，拆除大樓上方的大型「TAIWAN」平面廣告。

而該建築管理委員會為避免危及建物和內部人員安全，緊急關閉出入口並報警處理；也就是說，該廣告看板並未受到影響，目前仍在市區持續展出。

另一處電子廣告更直接遭到斷電，「成功電視台」指出，中方人員為了不讓習近平車隊抵達利馬途中看到「TAIWAN」看板，不顧秘魯民主、法治社會制度，恣意切斷一處位於進城要道的電子廣告電源近40分鐘，權益受損的廣告商已正式向電力公司提出書面抗議，並要求解釋。

知情人士透露，為不讓習近平看到廣告看板，中方還發動當地臨時工遮擋看板，採用人海戰術，但效果不大。

知情人士指出，其實中方早就對廣告商施壓，強硬表達「你不撤掉，接下來生意不給你做」，但有政界經驗的廣告商並未屈服，反而更支持台灣，加碼贈送網站橫幅式廣告。

外交部強調，我國依循慣例在每年APEC主辦國刊登形象廣告，這次中方各項無理作為，凸顯其與一般民主社會嚴重脫節，我駐秘魯代表處獲報後已馬上協助廣告商加強7處廣告看板維安作業，該秘商為維護信譽，也隨時與警方維持緊密聯繫，杜絕不法。

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