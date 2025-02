不讓習近平在秘魯看到「TAIWAN」 中國出奧步切斷廣告電源

17名中國人意圖闖入一棟20層樓高的地標建築,拆除大樓上方的大型「TAIWAN」平面廣告,但並未得逞。(記者徐子苓攝)

首次上稿:08:48

更新時間:10:23

〔特派記者徐子苓/利馬15日報導〕中方在國際場合不斷打壓我國,本報記者接獲消息指出,台灣於秘魯APEC期間在首都利馬刊登的廣告看板,近日遭到中方意圖破壞甚至斷電,記者向外交部求證後,外交部駐秘魯代表處今天證實,有2處廣告看板分別遭強行拆除、切斷電源,所幸並未拆除成功,駐處將協助廣告商加強維安。

為了加強在APEC期間宣傳台灣,駐秘魯代表處選定利馬市內的7個地點投放大型廣告,廣告標語為「Chip in with TAIWAN for Global Prosperity」,融合晶片和AI等構想,強調台灣以半導體優勢產業為動能,積極參與跨國合作、驅動世界繁榮成長。

根據駐處說明,秘魯媒體「成功電視台」昨天報導,因中國國家主席習近平訪問秘魯,中方意圖以暴力手段,強行拆除台灣在利馬的APEC廣告看板,部分以口罩蒙面的17名中國公民意圖強行進入一棟位於利馬市中心20層樓高的地標建築,拆除大樓上方的大型「TAIWAN」平面廣告。

而該建築管理委員會為避免危及建物和內部人員安全,緊急關閉出入口並報警處理;也就是說,該廣告看板並未受到影響,目前仍在市區持續展出。

另一處電子廣告更直接遭到斷電,「成功電視台」指出,中方人員為了不讓習近平車隊抵達利馬途中看到「TAIWAN」看板,不顧秘魯民主、法治社會制度,恣意切斷一處位於進城要道的電子廣告電源近40分鐘,權益受損的廣告商已正式向電力公司提出書面抗議,並要求解釋。

知情人士透露,為不讓習近平看到廣告看板,中方還發動當地臨時工遮擋看板,採用人海戰術,但效果不大。

知情人士指出,其實中方早就對廣告商施壓,強硬表達「你不撤掉,接下來生意不給你做」,但有政界經驗的廣告商並未屈服,反而更支持台灣,加碼贈送網站橫幅式廣告。

外交部強調,我國依循慣例在每年APEC主辦國刊登形象廣告,這次中方各項無理作為,凸顯其與一般民主社會嚴重脫節,我駐秘魯代表處獲報後已馬上協助廣告商加強7處廣告看板維安作業,該秘商為維護信譽,也隨時與警方維持緊密聯繫,杜絕不法。

