晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

關稅大棒是防衛戰略 戴琪：不管誰執政都須防「中國震撼2.0」

2024/11/16 05:47

首次上稿 11-15 22:34
更新時間 11-16 05:47

戴琪認為，美國不管誰執政都無法承受「中國震撼2.0」的衝擊。（彭博）戴琪認為，美國不管誰執政都無法承受「中國震撼2.0」的衝擊。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕出席秘魯亞太經濟合作會議（APEC）的美國貿易代表戴琪14日受訪指出，為了防止中國的汽車、乾淨能源與半導體等產品淹沒美國，有必要採取針對性關稅措施。她說，作為經濟、政治與社會問題，美國不管誰執政，都無法承受「中國震撼2.0」（China Shock）的衝擊。

彭博報導，戴琪說，對於美國亟欲吸引投資的特定領域產品課徵關稅，是美國避免經歷第2次「中國震撼」的「防禦」計畫。該措辭意指2001年中國加入世界貿易組織（WTO）後，美國遭遇的經濟與社會重創，包括服飾、電子、工具機與家具等產業慘遭摧毀，數百萬工作因而消失。

不過她對美國總統當選人川普提議的全面關稅措施發出警告，川普在選戰期間一再表示，將對所有外國產品課徵10％至20％關稅，對中國進口產品課徵60％以上關稅。

戴琪說，「關稅是解決方案的一部分，但僅是斷然壓制並不能讓它們發揮作用，還必須有你想成就什麼的理論。對我們而言，這是帶有著眼關鍵產業，以強化美國經濟的目的，這些產業在未來數十年將是成長的驅動力」。

拜登政府大致維持川普第一任期時，對中國產品課徵的關稅，同時加徵從電動車、半導體到太陽能板、電池零組件等產品關稅。拜登以通膨削減法、晶片與科學法等產業政策，提振美國生產的產業，提高中國相關進口產品關稅，戴琪說，這是美國「防禦」戰略的一部分。

她說，「要了解中國的挑戰就是海量的挑戰，以及他們有能力主導國際市場、排除競爭，然後攫取所有回報、剝奪你所有選擇的挑戰；因此圍繞經濟安全與經濟脅迫的對話，是我們過去幾年一直在努力的部份」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財