關稅大棒是防衛戰略 戴琪：不管誰執政都須防「中國震撼2.0」

首次上稿 11-15 22:34

更新時間 11-16 05:47

戴琪認為，美國不管誰執政都無法承受「中國震撼2.0」的衝擊。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕出席秘魯亞太經濟合作會議（APEC）的美國貿易代表戴琪14日受訪指出，為了防止中國的汽車、乾淨能源與半導體等產品淹沒美國，有必要採取針對性關稅措施。她說，作為經濟、政治與社會問題，美國不管誰執政，都無法承受「中國震撼2.0」（China Shock）的衝擊。

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彭博報導，戴琪說，對於美國亟欲吸引投資的特定領域產品課徵關稅，是美國避免經歷第2次「中國震撼」的「防禦」計畫。該措辭意指2001年中國加入世界貿易組織（WTO）後，美國遭遇的經濟與社會重創，包括服飾、電子、工具機與家具等產業慘遭摧毀，數百萬工作因而消失。

不過她對美國總統當選人川普提議的全面關稅措施發出警告，川普在選戰期間一再表示，將對所有外國產品課徵10％至20％關稅，對中國進口產品課徵60％以上關稅。

戴琪說，「關稅是解決方案的一部分，但僅是斷然壓制並不能讓它們發揮作用，還必須有你想成就什麼的理論。對我們而言，這是帶有著眼關鍵產業，以強化美國經濟的目的，這些產業在未來數十年將是成長的驅動力」。

拜登政府大致維持川普第一任期時，對中國產品課徵的關稅，同時加徵從電動車、半導體到太陽能板、電池零組件等產品關稅。拜登以通膨削減法、晶片與科學法等產業政策，提振美國生產的產業，提高中國相關進口產品關稅，戴琪說，這是美國「防禦」戰略的一部分。

她說，「要了解中國的挑戰就是海量的挑戰，以及他們有能力主導國際市場、排除競爭，然後攫取所有回報、剝奪你所有選擇的挑戰；因此圍繞經濟安全與經濟脅迫的對話，是我們過去幾年一直在努力的部份」。

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