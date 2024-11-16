經濟慘兮兮 中國臨時演員被降薪、實拿時薪剩55元

首次上稿 11-15 22:29

更新時間 11-16 05:48

中國經濟疲弱，引發裁員及降薪潮，連臨時演員也無法倖免。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟疲弱，引發裁員及降薪潮，連臨時演員也無法倖免。中國橫店影視城15日調降臨時演員薪資，扣除相關費用後，臨時演員每天工作10小時，實拿時薪剩下12.15元人民幣（下同，約台幣55元），這項消息迅速成為中國社群平台熱門話題，中國網友感嘆，「太慘了」。

請繼續往下閱讀...

近日網傳截圖顯示，橫店影視城臨時演員慘遭降薪，橫店影視城演員公會13日下發通知稱，近年來，影視行業困難重重，各劇組普遍壓力大，為促進橫店影視產業健康發展，演員公會經慎重考慮，對演員收費標準做以下調整：「原群眾演員（臨時演員）基礎費用為120元/8小時，超時15元/小時，調整為135元/10小時，超時13.5元/小時。此調整自2024年11月15日開始實施」。

橫店影視城演員公會向中媒藍鯨新聞證實降薪屬實，還有多名橫店臨時演員表示，近日收到相關通知，通知上的價格不是到手價，公會還會抽10%。調整後，橫店臨時演員每天實拿時薪剩12.15元。

這項消息引起熱議，中國網友感嘆，「太慘了」、「辛苦站一小時，還買不到一杯奶茶」，還有人抨擊「大明星的收入怎麼不降，普通演員也是人啊，也要吃飯」；1位網友則嘲諷當局「說是整頓娛樂業，結果被整的是娛樂業底層人」。

中國橫店影視城演員公會發布降薪通知。（圖取自中國社交平台）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法