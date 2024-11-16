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「液體黃金」曾導致超市犯罪率激增 價格將從創紀錄水平減半

2024/11/16 07:49

橄欖油是地中海飲食中的超級食品，橄欖油的短缺使該行業陷入危機，引發人們對糧食不安全的擔憂。（路透）橄欖油是地中海飲食中的超級食品，橄欖油的短缺使該行業陷入危機，引發人們對糧食不安全的擔憂。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的橄欖油生產商西班牙Deoleo表示，「液體黃金」價格預計將在未來幾個月內從歷史高點跌到幾乎減半。

橄欖油是地中海飲食中的超級食品，橄欖油的短缺使該行業陷入危機，引發人們對糧食不安全的擔憂，甚至導致西班牙超市犯罪率激增。不過，這個「液體黃金」在市場價格最具挑戰性的時刻似乎即將結束。

橄欖油已成為西班牙大部分地區的超市內，最容易被竊取的商品。幕後黑手是犯罪集團，他們會在黑市上轉售。

近年來，南歐長期氣候引發的極端天氣和乾旱，嚴重影響了橄欖的收成，最終導致令人眼花繚亂的價格上漲，令業界資深人士和消費者都感到震驚。

近期價格已經降溫，因為產業預測2024-2025年收成將顯著提高，特別是在西班牙、希臘和突尼斯等主要生產國。

Deoleo首席銷售長古茲曼（Miguel Ángel Guzmán ）樂觀表示，未來幾個月的前景樂觀，因為市場預計將開始穩定，隨著新收穫的進展和供應的增加，預計將逐漸恢復正常狀態。

古茲曼也提醒：「我們仍處於橄欖油價格緊張的階段，尤其是特級初榨等優質油。」他指出，在2024-2025年橄欖收穫季之前，市場仍存在一些不確定性。

據農業和食品市場情報公司Expana稱，截至11月6日，西班牙安達盧西亞的特級初榨橄欖油價格為每公斤6歐元，較去年同期下跌約19%，較1月創下的歷史高點9.2歐元下跌近35%。
西班牙佔世界橄欖油產量的40%以上，使該國成為全球橄欖油價格參考。

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