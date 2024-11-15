德智庫：川普重返白宮 英特爾在德設廠可能性極低

德國學者認為，川普重返白宮，英特爾在德國蓋新廠的計畫不太可能實現。圖為執行長季辛格。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國經濟研究所（IWH）所長Reint Gropp認為，川普重返白宮，英特爾在德國蓋新廠的計畫「極不可能實現」，德國政府應該慶幸尚未向英特爾支付100億歐元（約台幣3434億）補助。

德國明鏡週刊（Der Spiegel）報導，英特爾原先規劃在德國馬格德堡興建半導體工廠，卻因該公司誤判市場及財務嚴重虧損等問題，繼2024年8 月初宣布裁員約1萬5000人後，9月中旬再宣布德國半導體設廠計畫將推遲兩年。

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德國經濟研究所（IWH）所長Reint Gropp表示，不再期望美國大選後英特爾落腳馬格德堡，「我認為英特爾現在來馬格德堡的可能性極小」，德國政府應該慶幸尚未支付英特爾100億歐元（約台幣3434億）的補助。

Gropp警告，川普當選美國總統後，貿易關稅政策將對德國經濟造成重大影響，特別是作為出口大國的德國，將面臨更高的成本與價格，甚至可能促使企業將生產轉移至美國。

Gropp還指出，德國是一個出口大國，美國是重要的貿易夥伴，關稅則是川普經濟政策的核心。隨著川普當選美國總統，德國經濟將不得不為整體重大變化做好準備。

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