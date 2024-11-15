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世界先進：晶圓三廠恢復正常營運 Q4業績展望維持不變

2024/11/15 19:18

世界先進晶圓三廠恢復正常營運，Q4業績展望維持不變。（記者洪友芳攝）世界先進晶圓三廠恢復正常營運，Q4業績展望維持不變。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進今（15）日針對11月11日的停電事件進一步說明，指出晶圓三廠已恢復正常營運，公司預估此次停電事件將影響部分晶圓出貨及成本，正與客戶緊密合作，全力補足相關晶圓、控制成本，以降低對營運的影響，公司第四季業績展望維持不變。

世界先進表示，該公司位於桃園的晶圓三廠於11日中午12點10分，因桃園南亞塑膠錦興廠區供電系統設備異常，致使位於該廠區的晶圓三廠電力短暫中斷，於12點34分恢復供電。公司即刻採取措施，全面進行復工，並於第一時間通知受影響的客戶。

世界先進指出，公司以謹慎的態度採取嚴格的晶圓生產檢驗措施，在確保出貨產品品質優良無虞下，晶圓三廠已恢復正常營運。公司預估此次停電事件將影響部分晶圓出貨及成本，正與客戶緊密合作，全力補足相關晶圓、控制成本，以降低對營運的影響。

世界先進表示，公司於11月5日提供的第四季業績展望維持不變。即晶圓出貨量季減約10%至12%之間，產品平均銷售單價季增3%至5%之間，毛利率約介於27%至29%之間。

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