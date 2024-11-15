晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美元衝高後拉回！新台幣結束連4黑 本週仍重貶3.51角

2024/11/15 18:06

美元衝高後拉回，新台幣結束連4黑。（記者陳梅英攝）美元衝高後拉回，新台幣結束連4黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾表示不急著降息，使美元指數一度飆升破107，不過美元衝高後拉回，加上美國匯率報告公布，沒有任何國家被列為匯率操縱國，午後亞幣全面反彈，新台幣兌美元匯率結束連4黑，收在32.466元，升值8分，成交量13.895億美元。

台股也結束連4日跌勢，今日小漲27.39點，收在22742.77點，三大法人合計賣超85.44億元。其中，外資轉為買超51.28億元。

新台幣匯價從上週川普當選後，反映美元強勢，一路下探至32.61元，儘管週五意外收紅，但本週共貶值3.51角或1.08%，週線連二黑。

根據央行公布4點匯價，今日主要亞幣都出現反彈，其中，韓元勁揚0.42%最猛、台幣大升0.25%居次、人民幣與新幣同步升值0.16%，最弱勢的日圓今日也升值0.03%。

匯銀主管表示，目前美元走勢仍然偏強，惟短線漲多後也會稍微休息一下，加上原本觀望的出口商見台幣早盤最低貶至32.61元後已貶不下去，開始進場拋匯，午後並有外資匯入，兩股勢力共同推升台幣重返32.4元價位，這波反彈能否持續，仍要觀察台股是否止跌以及外資態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財