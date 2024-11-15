美元衝高後拉回！新台幣結束連4黑 本週仍重貶3.51角

美元衝高後拉回，新台幣結束連4黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾表示不急著降息，使美元指數一度飆升破107，不過美元衝高後拉回，加上美國匯率報告公布，沒有任何國家被列為匯率操縱國，午後亞幣全面反彈，新台幣兌美元匯率結束連4黑，收在32.466元，升值8分，成交量13.895億美元。

台股也結束連4日跌勢，今日小漲27.39點，收在22742.77點，三大法人合計賣超85.44億元。其中，外資轉為買超51.28億元。

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新台幣匯價從上週川普當選後，反映美元強勢，一路下探至32.61元，儘管週五意外收紅，但本週共貶值3.51角或1.08%，週線連二黑。

根據央行公布4點匯價，今日主要亞幣都出現反彈，其中，韓元勁揚0.42%最猛、台幣大升0.25%居次、人民幣與新幣同步升值0.16%，最弱勢的日圓今日也升值0.03%。

匯銀主管表示，目前美元走勢仍然偏強，惟短線漲多後也會稍微休息一下，加上原本觀望的出口商見台幣早盤最低貶至32.61元後已貶不下去，開始進場拋匯，午後並有外資匯入，兩股勢力共同推升台幣重返32.4元價位，這波反彈能否持續，仍要觀察台股是否止跌以及外資態度。

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