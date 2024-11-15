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最年輕金融研訓院院長 48歲高一誠今上任

2024/11/15 18:06

金融研訓院今舉行院長交接典禮，年僅48歲的高一誠（右）成為金研院有史以來最年輕的院長。（圖由金融研訓院提供）金融研訓院今舉行院長交接典禮，年僅48歲的高一誠（右）成為金研院有史以來最年輕的院長。（圖由金融研訓院提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金融研訓院日前召開董事暨監察人聯席會議， 一致通過由輔仁大學經濟系專任副教授、台灣大學兼任副教授高一誠擔任院長一職。金融研訓院今舉行院長交接典禮，由金融研訓院董事長雷仲達監交，年僅48歲的高一誠成為金研院有史以來最年輕的院長。

高一誠擁有台灣大學國際企業博士學位，在中原大學企業管理學系任教10餘年期間，也兼任研究發展處副研究發展長、校務研究中心主任、評鑑服務中心主任及校務發展組組長等行政職，另連續多年擔任科技部或國科會的計畫主持人，並於今年8月轉任輔仁大學經濟系任教，並兼任台灣大學國際企業系副教授。

此外，高一誠今年也被行政院延攬擔任經濟發展委員會「包容成長」組的顧問，為我國總體經濟發展及中小企業 轉型升級，包含財政穩健、穩定物價、青年多元發展與薪資 提升、所得分配合理化、擴大社會投資及普惠金融等重要面向貢獻心力。

高一誠致詞時表示，他將與董事長雷仲達充分合作，持續強化金融培訓與考照認證兩大業務基礎，並進一步善盡金融研訓院的社會責任，利用多元的傳播管道，提升全民金融素養以及應對危機的基本能力。另外，也會配合政府政策，結合金融服務業的整體力量，持續推動金融科技、永續發展、並提升台灣金融中心的國際地位。

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