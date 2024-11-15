廣達股價重挫！外資暴砍逾3萬張 出量跌破300元關卡

廣達股價腰斬！外資暴砍逾3萬張，暴量摜破300元關卡（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週五（15日）買超台股51.28億元，不過，卻對廣達、仁寶與緯創3檔老AI下重手，共賣出逾4.4萬張，其中又以廣達最慘，遭砍出逾3萬張居榜首，在三大法人同步砍出，股價開低走低，摜破300元關卡，終場收297元，跌5.56%，成交量7.99萬張。

廣達在AI伺服器出貨帶動下，今年第3季獲利創單季新高，每股稅後盈餘（EPS）4.32元，累積前3季EPS達11.37元，超越去年全年水準，不過因高價AI伺服器出貨增加，雖帶動營收成長，卻也壓抑毛利率與營益率，終止毛利率連續5季逾8%的表現，第3季單季毛利率略減至7.33%，受到毛利率下滑衝擊，三大法人齊賣，今股價腰斬。

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外資賣超前10大個股，依序為廣達（2382）3萬1010張、鴻海（2317）2萬8105張、中鋼（2002）9558張、仁寶（2324）8282張、聯電（2303）6649張、緯創（3231）5592張、華南金（2880）3736張、晟銘電（3013）3712張、台新金（2887）3011張、奇鋐（3017）2531張。

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