台灣續列匯率觀察名單美方提兩建議 央行回應了

美方對台灣續列匯率觀察名單提兩建議，央行回應了。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國財政部半年度匯率政策報告出爐，台灣續列觀察名單，美方報告並對我提出兩項建議，包括密切關注非銀行的金融部門風險包括匯率風險以及央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面，央行表示，美方相關建議央行經營目標及匯率政策一致。

美國財政部一年兩次公布匯率政策報告，此次檢視期間為2023年下半年至2024年上半年，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟將中國大陸、德國、新加坡、越南、日本及台灣續列為觀察名單。另新增南韓為觀察名單。

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此次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達570億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為14.7%、央行淨賣匯約110億美元（GDP之-1.4%）。因台灣僅觸及前兩項美方檢視標準，爰被續列為觀察名單。

美方報告並對我提出兩項建議，包括密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險；央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

央行表示，與美國財政部溝通管道順暢；上述美方相關建議實與央行經營目標及匯率政策一致。未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

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