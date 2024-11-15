中國張家界112億元古城淪蚊子館 日均遊客不滿20人

大庸古城因連年虧損，且虧損擴大，已進入破產重整程序。（取自自由亞洲電台）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國熱衷以大興土木帶動經濟成長的發展模式，造就許多沒有經濟產值的白象工程，耗資25億人民幣（112.3億台幣）打造的湖南張家界「大庸古城」便是一例，香港01報導，大庸古城2021年試營運以來，連年虧損，至今已虧損逾5億人民幣（22.5億台幣），今年上半年購票入園人數僅2300人，亦即日均遊覽人數不滿20人。

報導說，張家界古稱大庸，1994年改名張家界市。2016年當地斥資25億人民幣推出大庸古城計畫，當年6月破土動工、2021年6月試營運，2022年8月竣工，是「張家界單體投資最大的城市旅遊文化項目」。

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按最初設想，佔地16萬平方公尺的大庸古城預計每年營收4.85億人民幣（22億台幣），淨利潤1.85億人民幣（8.3億台幣），但自試營運以來，不僅沒有創造任何利潤，虧損幅度還不斷擴大。

數據顯示，2021年至2023年，分別虧損8366萬人民幣、1.51億人民幣、2.49億人民幣。而根據今年上半年財報，購票人數2300人，年減81.89%。

自由亞洲電台報導，目前大庸古城已進入破產重整程序，若無法引入新投資，導致重整失敗，恐被法院宣告破產。報導指出，資料顯示，除了負責營運的張家界大庸古城發展公司外，進駐園區的商店只有18間，其中3間不堪虧損已註銷。一名店家表示，「我們現在就是苟延殘喘」。

他補充，2020年斥資近200萬人民幣（近900萬台幣）在古城開了兩家店，一家店兩名店員，每月員工工資近9000元（4萬台幣），「一直在虧損，店鋪處於勉強支撐狀態」；另一名商家說，店鋪裝修後一直沒有營業，總共虧了十多萬元，期待古城運營方重組後能帶來人氣。

報導說，大庸古城內有仿製圓明園的生肖銅像以及少數民族建築，四川大學旅遊發展研究所所長李柏槐表示，大庸古城投資方沒有認真研究古城原有的樣貌，致使古城建設無論從哪個角度看都不倫不類，和歷史沒有甚麼關係。

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