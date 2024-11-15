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投信大賣卻狂買這檔製鞋股！再掃逾7000張居榜首 週買超逾1.2萬張

2024/11/15 16:25

投信再掃逾7000張寶成，本週買超已逾1.2萬張（取自寶成官網）投信再掃逾7000張寶成，本週買超已逾1.2萬張（取自寶成官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信週五（15日）結束連12買，由買轉賣超75.35億元，不過，銀彈卻大撒向製鞋代工巨頭寶成，今一口氣敲逾7000張，居買超第1大，不過，受到外資賣超2352張拖累，未能延續昨漲勢，終場跌0.58%，收42.85元，成交量3.21萬張。

投信從10月28日起，就一路買進寶成，至今已連13買，本週買超力道加大，短短1週就買逾1.2萬張，在投信一路力挺下，寶成股價從37.4元，漲到42.85元，漲幅達14.57%，股價已站在所有均線之上。

投信買超前10大個股，依序為寶成（9904）7082張、聯電（2303）4644張、國產（2504）2165張、長榮（2603）1929張、陽明（2609）1581張、貿聯-KY（3665）1431張、鴻準（2354）700張、遠東銀（2845）532張、緯創（3231）406張、友達（2409）311張。

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