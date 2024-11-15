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新新併後股本增加 台新金擬提高現金股利的比重

2024/11/15 16:33

台新金今舉行第3季法說會，因應合併後股本增加，管理層將向董事會建議，未來股利發放，朝著提高現金股利比重、降低股票股利比重的方向。（資料照）台新金今舉行第3季法說會，因應合併後股本增加，管理層將向董事會建議，未來股利發放，朝著提高現金股利比重、降低股票股利比重的方向。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新金今舉行第3季法說會，總經理林維俊表示，新新併的進度都在規劃時程當中，也持續和主管機關積極溝通；因應合併後股本增加，管理層將向董事會建議，未來股利發放，朝著提高現金股利比重、降低股票股利比重的方向。林維俊有信心發放具有競爭力的普通股股利。

林維俊表示，台新金各項業務穩定成長，銀行、保險、證券三大子公司獲利，推升金控今年前三季稅後盈餘166億元，較去年同期成長38%，如果排除鑽石生技投資評價損失造成的獲利波動，今年前三季成長達25%。

台新銀行前三季稅後盈餘139億元，創下歷史新高；台新人壽的部分，保費大幅成長、投資收益也增長，前三季的稅後獲利19億元，較去年同期成長37%，也是創下歷史新高；在證券方面，台新證券前三季因為金融市場行情熱絡，挹注經紀手續費的收入穩定成長，前三季稅後獲利19億元，同樣創下歷年新高。

林維俊指出，面對未來政治經濟方面的不確定性，台新金還是會謹慎因應，穩健面對各種轉型和挑戰。

他也提到，台新金控跟新光金控在10月9號都已經順利開完股東臨時會，雙方的股東都以非常高的比例投下贊成票，通過了合併案。合併案將會在取得相關主管機關的核准後，訂定合併基準日，再往下進行。

林維俊強調，正在積極跟主管機關溝通當中，會在金管會指導下做好充足完善的計畫。前兩天也和新光金聯合發聲明，合併案持續積極和主管機關溝通，等待新光銀工會選出協商代表後，就會跟他們進行下一步的溝通，將在金管會的指導下做好充足準備，一步步往前穩健前進。

法人詢問合併案是否會影響明年的股利配發，林維俊回應，股利配發是董事會職權，現在距離明年配發時間還早。不過管理階層將會向董事會建議，因為合併後股本大幅增加，管理層傾向於對董事會建議，提高現金股利的比重、降低股票股利的比重。

另外，到10月底，台新金已公布的自結數字裡，每股盈餘1.25元，加上帳上還有超過90億的未分配盈餘，加在一起，扣除特別股不多的股利派發後，台新金控有能力發放非常具有競爭力的普通股股利，林維俊有信心也不擔心。

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