雲豹能源前3季EPS 1.12元 2025年將迎高成長期

雲豹能源前三季EPS 1.12元，2025年將迎高成長期。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）今（15）日舉辦線上法說會，今年累計前三季營收26.34億元、稅後淨利1.4億元、每股稅後盈餘（EPS）1.12元；雲豹能源總經理趙書閔表示，水處理工程及綠電交易營收持續成長，受惠國內企業綠電需求大增，在供電度數高速成長下，今年前三季綠電交易營收較去年同期成長298%，穩居國內售電龍頭寶座，明年將迎來高成長期。

趙書閔指出，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電，今年1-10月國內光電憑證銷售市佔第一、市占率達27.42%，至今年底累計簽約轉供度數可望優於預期的150億度，未來在全球淨零碳排趨勢及企業RE100推動之下，天能綠電轉供度數可望持續大幅成長。

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她也說，雲豹能源海外投資布局策略以太陽光電為先，著眼台商至東南亞設廠建置屋頂型光電設施商機外，並積極評估日本和東南亞地區的風電和儲能機會。在菲律賓地區，雲豹已與菲律賓商業及工業（Commercial & Industrial, C&I）太陽能領域最大公司SolarNRG，合資成立子公司SolarX，目標5年內投資500 MW光電案場，將可參與競標或直供當地用戶使用。

同時，雲豹也在越南設立子公司源利新能源，協助台商企業採用太陽能發電、直接購售電等方式投入能源轉型，並積極開發太陽光電案場以及承包光電EPC工程，目前開發中案場約30 MW至40MW。

展望2025年，趙書閔認為，包括太陽光電、儲能、綠電交易、水處理等營收將在2025年迎來高成長。太陽光電工程方面，預計嘉義漁電共生大型案場開工，儲能工程將持續認列錸寶合作建置60MW的儲能案場，儲能子公司台普威於海內外也持續開發案場，在綠電交易方面，明年綠電轉供度數將比今年增加近一倍，至於水處理工程與操作維運將持續參與標案競標，貢獻穩定營收。

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