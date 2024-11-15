全球鋼市強弱互現 中鋼12月開平高盤

中鋼12月開出平高盤。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今天15日開出12月盤價，如預期主力的熱軋、冷軋每噸小幅調漲300元，其餘開平盤。中鋼說明，因全球鋼市強弱互現，近期匯率與原物料價格波動劇烈，製造業景氣與終端消費復甦尚需時間，且年末時節客戶多傾向降低庫存因應，為穩定國內鋼市信心，開出平開盤，協助下游爭取接單。

中鋼12月盤價中，熱軋鋼板、鋼捲（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）、冷軋鋼捲（一般料）等齊調漲300元；電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）、電磁鋼捲 （中低規、高規）則持平。

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中鋼指出，美國總統大選順利落幕，市場消除觀望氣氛，中國力推十兆人民幣化債政策，擴大明年度財政政策空間，明年預期地緣政治不確定因素降低，全球經濟展望穩健。

在鋼鐵需求方面，世界鋼鐵協會（worldsteel）預估2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，來到17億7150萬噸，較今年增加2060萬噸，鋼市復甦動能加溫。而鋼鐵供給部分，進入秋冬季空汙環保限產時期，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。

原物料價格因中國利多政策支撐，鐵礦砂與煤礦分別維持每公噸100到110美元與200到210美元水準，煉鋼成本維持相對高檔。

鋼鐵行情方面，中鋼表示，歐洲鋼廠近期提漲鋼價態度明確，明年第一季交期熱軋報價較今年十二月交期價格高每公噸50美元以上，美國鋼廠於十月底提漲熱軋每短噸20~30美元（約每公噸22~33美元），未來製造業回流美國後續漲格局可期，中國流通行情上個月受政策激勵大幅拉漲後適度回檔修正，寶武、鞍本十二月平板類產品以平盤開出，亞洲鋼價盤整後或有向上契機。

中鋼董事長黃建智強調，美國大選落幕，川普重返執政，因美國早對中國祭出雙反，對鋼市影響有限，主要需觀察對其他國家、品項等態度。中鋼也呼籲下游用鋼產業，避免使用中國低價傾銷鋼品原料所製成品、半成品，降低遭美中貿易戰所波及風險，也有利政府向美國爭取鋼鐵關稅豁免的契機。

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