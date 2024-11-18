加權指數週五（15日）小漲27.39點，收2萬2742.77點。（歐新社資料照）

1.台股週五（15日）在台積電（2330）開盤漲5元，指數開盤漲51.73點，以2萬2767.11點開出，電子股上攻，金融與傳產也反彈下，指數一度觸及2萬2940點，漲225點。不過，盤中台積電一度翻黑，加上AI股翻車，指數急殺翻黑小跌，盤中震盪250點，所幸在電金傳3大族群皆見買盤承接，指數很快回到平盤上，且漲逾百點。尾盤台積電拉回以平盤作收，終場指數小漲27.39點，收2萬2742.77點。

2.供應鏈重組之下，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜網路服務（AWS）等全球市值前5大外商持續對台採購，經濟部預估，2024年電子資訊外商對台採購金額來到2341億元、年增3％，且連5年突破2千億元大關。

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3.運價轉跌，終止連3漲！最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌79.68點到2251.9點，週跌幅3.41％，4大主要航除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌，其中遠東到美西航線跌幅達11.58％，而近洋線的遠東到新加坡航線則大漲11.48％。

4.雲豹能源（6869），今年累計前三季營收26.34億元、稅後淨利1.4億元、每股稅後盈餘（EPS）1.12元。

5.有AI妖股之稱的美超微（Super Micro，SMCI）隨著財報繳交期限將至，正進入「下市倒數計時」市場預期最快本週遭遇下市等相關處分，被納斯達克交易所除名，不過美超微14日獲得神祕集團出手搶進，大買3080萬股股票，持股比例一舉飆至5.3%。

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