熱門概念股》比特幣概念

川普勝選後，比特幣價格近期一路狂飆，也帶動台股比特幣概念股走勢。（路透資料照）

比特幣概念股是什麼？

共和黨籍的川普（Donald Trump）贏下今年美國總統大選，這名準總統自競選期間以來，承諾將對加密貨幣實施更友善的規範，加上共和黨贏下參、眾兩院多數席次，迎來全面執政，有望更有效地推動川普議程，比特幣價格近期一路狂飆，也帶動台股比特幣概念股走勢。

川普勝選後，比特幣屢屢寫下新高，在首度突破8萬美元大關後，短短3天就衝破9萬美元，週三（13日）比特幣價格首度站上9萬3000美元，最高來到9萬3495美元。分析師也看好，比特幣將在未來幾個月內持續走高，達到10萬美元大關。

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作為全球最大加密貨幣，比特幣一直是「川普交易」的中新，催化了一系列資產的波動，自大選之夜的不到7萬美元，比特幣價格已上漲超過30％。貝萊德（BlackRock）今年1月推出比特幣現貨ETF（IBIT），在推出後212天內，資產規模飆升至400億美元（約新台幣1.3兆元），寫下創紀錄的成績。

儘管比特幣在創下新高後，出現一波獲利了結的賣壓，但以長線來看，川普新政府對於加密貨幣的承諾，包括將比特幣作為戰略儲備資產，以及促進美國比特幣挖礦產業的成長，預計將持續支持比特幣價格走勢，對於受惠挖礦需求的板卡廠而言，也成為股價的催化劑。

相關個股

1.技嘉（2376）收盤價282.5元 週漲幅-7.53 ％

技嘉10月合併營收257.72億元，年增53.7％；今年前10個月累計營收衝破2千億大關大道2252.92億元，年增108.35，雙雙站上歷史同期新高。自去年8月，技嘉高單價高階AI伺服器量產出貨以來，公司單月營收一直穩居百億以上高水準，今年3月後，更是動輒突破200億元規模，到10月為止，已連18個月以雙位數或倍數規模成長。

適逢美國總統大選，共和黨川普從開票以來一路領先，到最終確定當選，激勵比特幣價格一路狂飆，連日為加密貨幣概念股挹注利多題材，也讓身為前三大板卡廠的技嘉因此受惠。

展望未來，Q4為板卡傳統淡季，但因新品效應和AI伺服器需求持續暢旺，預期技嘉Q4營收將以個位數降幅下滑。2025年，板卡市場需求預計穩定成長，技嘉將針對AI PC市場推出一系列產品，並提供AI伺服器一站式整體解決方案，預計整體營收將出現雙位數成長。

2.微星（2377）收盤價168元 週漲幅-8.94％

微星10月營收200.66億元，年增4.8％，寫歷史次高；前10個月累計營收1664.51億元，年增8.82％。今年Q3營收受惠電競需求挹注，寫下單季新高，季增1成以上，達520.87億元，年增近6.5％。

但為了推進AI相關產品業務、費用增加，加上業外匯損影響，單季獲利年季雙減，單季每股稅後盈餘2.05元，累計前3季稅後純益63.32億元，每股盈餘7.49元。

展望後市，法人認為，在電競需求升溫帶動下，微星旗下的主機板、顯卡業務仍可成長，明年初新一代GPU（圖型處理器）啟動大改款週期後，將進一步拉抬整體電競市場升級潮發酵，屆時微星將可以擺脫PC產業在Q4旺季看起來不太旺的疲軟市況。

3.精英（2331）收盤價23.6元 週漲幅-3.87％

精英10月營收12.35億元，年減2.3％；今年前10個月累計營收144.21億元，年減13.5％。隨著AI市場爆發，精英推出多款AI商品，包括AI桌機與筆電，以及AI工作站和伺服器，持續改善產品線，提升獲利。

精英認為，AI領域主要包含算力、算法、資料等三大塊，精英將聚焦算力進入不同領域，包括垂直行業下的邊緣運算的終端裝置，推出多種應用，同時重新定義與客戶的合作關係，以提供更符合市場需求和技術發展的產品。

精英加緊跟上AI產業風潮，在既有的伺服器、PC產品線搶進AI商機，積極在伺服器產品線上突破、並擴大伺服器業務比重。董事長鐘依文表示，AI引領的產業風潮抵定，精英從首波被帶動的AI伺服器，到接下來依序陸續發酵的商用、消費型筆電，再到商用、消費型桌機等AI相關終端產品線都已投入，但不會盲目跟風，而是尋求適合精英的路走。

4.華擎（3515）收盤價231.5元 週漲幅4.99％

華擎10月營收30.86億元，年增66.74％，刷新歷史單月新高；前10個月累計營收195.32億元，年增28.24％。華擎今年以來通用型伺服器回溫動能強勁，Q4起AI伺服器出貨升溫，挹注10月合併營收突破3字頭。

華擎今年前3季每股盈餘7.2％，受惠傳統板卡旺季助攻，Q3業績明顯成長，一般型伺服器出貨暢旺，加上AI伺服器開始小幅出貨帶來的正面效應，今年伺服器業績挑戰3位數成長，獲利挑戰1個股本。

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