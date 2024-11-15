推動桃竹苗大矽谷 台大竹北校區明年獲1億規劃費

國立台灣大學竹北校區唯一的建物-碧禎館2009年12月落成啟用。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕10幾年前蓋了1棟碧禎館後就沒下文的國立台灣大學竹北校區，歷經7任縣長後，新竹縣政府今天宣布，台大竹北校區將搭配桃竹苗大矽谷計畫轉型成為「tech hub」（科技創新中心），10年內將投入150億元，明年將有1億元規劃費到位，碧禎館則是未來創業創新大樓。

縣府表示，台大竹北校區土地為台大所有，但是放任土地長期關蚊子欠缺實際的發展，備受新竹縣鄉親關注。

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所幸台大校長陳文章今年9月初私下拜會縣長楊文科時表示，對於台大竹北校地建設的推進已經有具體規劃，除了年底將完工的竹北校區校門工程，也積極爭取國發會計畫，在竹北校區成立「NTU Tech」培育跨領域和創新創業人才，連接竹科、生物醫學園區，並跟縣府持續合作，透過桃竹苗大矽谷計劃串聯校地與AI智慧園區，提升整個區域的科技發展量能。

縣府也表示，國發會主委劉鏡清今年6月出席美國商會「2024台灣白皮書」發表會時也曾說，在推動AI等產業發展方面，國發會將規劃並編列相關預算，於北部或南部成立台灣Tech Hub，含括AI中心、先進科技研究中心、創新及創業中心，國發基金未來更將加大投資。

縣府表示，自去年縣府跟台大積極溝通竹北校區未來的發展後，台大也爭取國發會把Tech Hub設在該校的竹北校區，校長陳文章更當面告訴縣長楊文科，該校已獲國發會明年1億元的預算作為規劃費，且未來10年內投入150億元進行硬體建設。

對此，縣長楊文科表示樂觀其成，因為新竹縣AI智慧園區就緊鄰著台大竹北校區，且已有智邦科技總部正式營運，未來還有緯創資通、普生、以及義隆電子3大廠商陸續進駐，縣府也希望透過跟台大的合作，串起產、學界的量能，促進校地開發和研究設計。

縣府表示，台大校長陳文章表達該校今年創設「百歲百億基金」公開募款的機制，初期將號召1000名以上的社會人士捐贈至少100萬，作為該校推動培育未來人才、打造優質環境、延攬傑出師資、厚植研發能量與國際合作，以及建構智慧永續校園等方面，目前已獲200多人響應。

縣府表示，新竹縣跟台大校方合作共同推進台大竹北校區開發腳步的計畫，他們也將帶入桃竹苗4縣市共商中央所推的「大矽谷」計畫之內，爭取另外3個縣市的支持，透過學界龍頭在新竹縣的蓬勃發展，牽動下一個科技研發等相關產業在大矽谷內全面開花的可能。

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