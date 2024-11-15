台灣虎航競拍超額認購28.3倍 競拍平均價62.38元

台灣虎航董事長陳漢銘。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航（6757）將在11月29日改列上市掛牌，今（15）日於證交所完成電腦開標作業，順利完成競價拍賣，得標加權平均價為62.38元，超額認購率達28.3倍，得標總金額約4.47億元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，台灣虎航將在11月19日至21日辦理公開申購，11月22日抽籤，公開申購價格為40元，公開申購股數計1790張，若以今（15）日收盤價為78.7元，中籤者一張可獲利3.87萬元。

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台新證券主辦之台灣虎航改列一般板上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。本次參與投標的合格標單共20.2618萬張，是本次競價拍賣7161張數的28.3倍，法人及自然人皆積極參與投標，其中法人得標率約18.1%。

依今日開標結果顯示，最低得標價61.8元，最高得標價73元，計算得標加權平均價62.38元，約為競拍截標（13）日收盤價66.1元的94折。

台灣虎航2024年10月單月營收13.03億元，年增加6.7%，為同期單月新高。2024年前十月營收為139.39億元，年增35.7%，為歷史新高。

展望第四季，台灣虎航指出，觀察本月初的ITF台北國際旅展出現人氣、買氣雙旺的現象，其中賞楓、滑雪等秋冬旅遊需求強勁，而日韓因平均飛時不長，旅遊詢問熱度及買氣不減。台灣虎航本月也將開航宮崎，成為日本第20個航點，從售票及旅遊業者成團情況，法人估，第四季可望出現淡季不淡的現象。

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