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一帶一路爆發反中潮 外媒曝中巴經濟走廊2兆工程恐休眠

2024/11/15 19:49

巴基斯坦掀反中浪潮，今年10月中資車隊遭遇恐怖攻擊，導致中籍人員2死1傷。（歐新社）巴基斯坦掀反中浪潮，今年10月中資車隊遭遇恐怖攻擊，導致中籍人員2死1傷。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一帶一路倡議不僅造成窮國背負龐大債務，陷入經濟危機，殖民式的侵略也惹怒當地人，號稱總投資額達650億美元（約台幣2.1兆）的中巴經濟走廊，屢傳中國籍員工遭攻擊事件，分析家認為，倘若巴國無法遏制不斷升級的反中恐怖活動，這個經濟合作計畫將進入休眠狀態。

美國之音報導，中國與巴基斯坦關係向來非常密切，雙方是「全天候」戰略合作夥伴關係。中國政府以「好鄰居、好朋友、好兄弟、好夥伴」來形容中巴關係。目前有數千名中國籍人員為中巴經濟走廊計畫工作，這個計畫是中國國家主席習近平一帶一路倡議的一部份。

然而，當地反中情緒持續高漲，自十年前兩國啟動一帶一路倡議的大型基礎設施以來，在巴基斯坦被打死的中國工人已增至21人，光是今年3月和10月發生的自殺式汽車炸彈攻擊事件，就造成7名中國人死亡。

10個月在喀拉蚩真納國際機場外發生襲擊中國代表團的事件，是中巴關係的轉捩點。中國似乎已經對巴基斯坦日益增加的好戰情緒，以及中國公民所面臨不斷上升的風險失去耐心，動搖北京的投資信心。

10月30日在伊斯蘭堡舉行的國際會議上，巴基斯坦副總理達爾（Ishaq Dar）和中國駐巴基斯坦大使姜再冬，就安全局勢展開激烈爭論。姜再冬告誡，針對中國公民的暴力行為不可接受，對北京一帶一路倡導的投資構成制約。如果局勢繼續下去，中國將重新考慮對中巴經濟走廊的進一步投資。

香港亞洲研究中心副主任阿里（Ghulam Ali）認為，如果安全情勢沒有改善，中國政府將停止未來的投資。他提到，中國目前還沒有關於第二階段中巴經濟走廊的可靠承諾，在中國國務院總理李強上個月的訪問中，也沒有提供新的投資。

阿里指出，在巴基斯坦改善其安全環境之前，中巴經濟走廊即使不會消亡，也將進入休眠狀態，人們只能猜測什麼時候到來。

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