比特幣破新天價 幣託註冊量、交易活躍度創新高

幣託集團（BitoGroup）幣託交易所與全家便利商店的點數免費換加密貨幣秒殺，小資族瘋搶比特幣。（業者提供）攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕比特幣不斷挑戰歷史新高，近日突破9萬美元大關，幣圈再迎牛市，幣託集團（BitoGroup）指出，旗下BitoPro幣託交易所在註冊量、交易活躍度創下開站新高。幣托表示，與全家便利商店合作的點數兌換加密貨幣，吸引不少小資族與散戶零成本進場，此成功的出圈策略在這次牛市發揮效用。

幣託也說，除註冊量、交易活躍度創下新高外，單日新用戶註冊量達平均值的10倍，單日產品使用度則是平均的7倍。創辦人暨執行長鄭光泰表示，幣託創下開站以來的歷史高點，要歸功於團隊努力不懈的成果，持續以推進加密貨幣走入生活為目標。

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鄭光泰說，幣託十年前成立以來，都以推動加密貨幣走入生活為願景，不論牛市、熊市，都將持續不斷打造穩定且透明的加密貨幣基礎建設，成為企業與大眾從Web2跨足Web3的第一哩路。

鄭光泰也舉例，全家點數兌換加密貨幣就是很好的例子，可讓大眾用最簡單的方式接觸並持有加密貨幣，也為品牌方帶來高黏著度、高忠誠度的用戶。

幣託也說明，幣託交易所將讓加密貨幣走入大眾生活為目標，採取出圈的經營策略，建立有競爭力的差異化優勢，與全家合作、首創Fa點免費兌換多種加密貨幣就是其一，民眾消費1元即累1點，可兌換比特幣、以太幣、狗狗幣、泰達幣等8個幣種。

幣託表示，點數換幣的概念精準掌握民眾想讓閒置點數活化、免費「擼」的理財心態，從10月開始全家點數兌換比特幣的搜尋度與社群討論度大增，11月額度7000萬點上架12天就被兌換完畢，幣託隔天再加碼3500萬點，吸引眾多小資族（18至40歲）兌換並開戶，佔近8成。

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