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中探針Q3本業由虧轉盈 預期明年營運成長

2024/11/15 14:52

中探針（6217）第三季每股稅後虧損0.22元。（中探針提供）中探針（6217）第三季每股稅後虧損0.22元。（中探針提供）

〔記者洪友芳／新竹導〕中探針（6217）公布第三季每股稅後虧損0.22元，連虧6季，但營業利益597萬元，本業開始由虧轉盈；公司指出，虧損較去年同期大幅收斂、本業獲利，主要來自產品策略調整得宜與改善經營績效，半導體布局逐漸開花結果，預期明年各項新產品線成長可期。

中探針近期參加「戰略台灣投資論壇」，總經理馮明欽在法說會上指出，公司耕耘半導體的高功率老化測試，功率由2023年500瓦提升到2024年800瓦，未來2025年則提升到1200瓦，未來可全面應用在AI人工智能晶片、車用功率元件晶片及高速通訊晶片上。

此外，馮明欽也表示，測試探針成功導入半導體代工大廠及IC設計大廠。展望2025年，半導體整體營收成長幅度將明顯於優於過去平均。公司積極布局AI PC領域，新產品線業務觸角延伸至鋁鎂合金機殼，陸續成功應用於客戶新機種，明年將多一項產線品貢獻營收。

中探針第三季營收9.04億元，年增22.33%，毛利率26.26%，年減約1.4個百分點，營業利益597萬元，相較去年同期虧損1529萬元，本業由虧轉盈，但認列業外損失約3400萬元，單季每股稅後虧損0.22元，較去年同期大幅收斂。

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