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亞洲首艘迪士尼郵輪「迪士尼探險號」將開賣！價格資訊曝光了

2024/11/15 16:14

亞洲第一艘迪士尼郵輪「迪士尼探險號」，將在2024 年 12 月 10 日開放預訂。（圖擷取自迪士尼官網）亞洲第一艘迪士尼郵輪「迪士尼探險號」，將在2024 年 12 月 10 日開放預訂。（圖擷取自迪士尼官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞洲第一艘迪士尼郵輪「迪士尼探險號」（Disney Adventure）終於開賣！迪士尼在官網宣布，迪士尼探險號將在2024 年 12 月 10 日開放預訂，這比迪士尼探險號的「首航出發日」還要提前大約一年，而最便宜的2人的3晚郵輪艙房（Inside）行程，起價958美元（約3.13萬元新台幣）。

《CNBC》報導，迪士尼探險號將從新加坡啟航，首航日預計在2025 年 12 月 15 日，可搭載6700名旅客，設有7個迪士尼、皮克斯和漫威的主題區，

根據官網，迪士尼探險號的2人的3晚郵輪艙房行程起價958美元，4晚和5晚的雙人價格，分別為1318美元（約4.31萬元新台幣）和2694美元（約8.82萬元新台幣）。

但若想要視野更好的郵輪房間，那麼價格會更貴，以2人的3晚郵輪行程來說，海景房（Oceanview）價格躍升至1318美元，如果升級成有私人陽台（Verandah）的房型，則要1438美元（約4.7萬元新台幣），至於最貴的禮賓套房（Concierge），提供額外專屬服務，則要價3298美元（約10.79萬元新台幣）。

不過兒童以及成人加床的價格會便宜許多，官網換算起來，4名成人的4晚海景房郵輪行程，預計要價2876美元（約9.41萬元新台幣）。

迪士尼郵輪公司副總裁兼區域總經理福克斯（Sarah Fox）在10月指出，注意到新加坡有能力吸引來自中國、印尼和印度的旅客，強調東南亞市場對迪士尼來說相當重要，很高興能夠將迪士尼郵輪帶給該地區的消費者。

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