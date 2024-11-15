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股價不如三星蔥？韓媒揭99％三星散戶投資人陷入虧損

2024/11/15 15:02

三星電子遇營運逆風，股價表現欠佳。（路透）三星電子遇營運逆風，股價表現欠佳。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星營運逆風未解，11月14日股價直接摜破5萬韓元大關，終場以4萬9900韓元（約台幣1047元），創近4年半新低，被網友笑股價快要低於近期飆上每公斤1千元天價的三星蔥，韓媒更揭露，三星股價持續走跌，導致99%散戶投資人都陷入虧損。

韓國三星14日股價跌到只剩下4萬9900韓元，這是自2020年6月15日收盤價4萬9900韓元以後，時隔4年5個月再度失守5萬韓元大關，市值從今年7月時的524兆韓元縮水至297兆8921億韓元。

韓媒《Chosun》則披露，三星股價狂跌，投資三星電子的散戶之中，高達99%都處於虧損。據NH Investment & Securities 15日稱，截至13日，其客戶中有76萬5731人投資三星電子，買入均價為7萬236韓元，當日虧損的投資人比例為99.15%。由於三星14日股價續崩，預期套牢的散戶比例持續擴大。

除了散戶套牢外，三星電子投資吸引力下降也引發外資拋售，從去年8月至今，外資賣超價值17.57兆韓元的三星電子股票。

不過，三星電子15日出現逢低買盤，股價收復5萬韓元大關，台北時間15日下午3點，三星股價大漲超過7%，暫報5萬3500韓元。

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