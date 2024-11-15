台積電美國廠12月沒有完工典禮 郭智輝回應了

經濟部長郭智輝今天出席自來水節慶祝大會，被問及台積電12月是否舉辦完工典禮時，強調經濟部不方便代為答覆。（記者林菁樺攝）

相關新聞請見︰

張忠謀證實台積電美國廠12月6日沒有完工典禮

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統大選落幕，外界關注台積電美國廠完工典禮，傳出美國總統當選人川普也會出席，但台積電創辦人張忠謀今（15日）受訪透露，12月大概不會有完工典禮。經濟部長郭智輝今受訪也表示，完工典禮要去問台積電，不方便代為答覆，他說「若有受邀就會去，沒受邀也尊重廠商決定」。

請繼續往下閱讀...

台積電美國亞利桑那州首座晶圓廠預計明年初開始量產，原傳出台積電12月會舉辦完工典禮；郭智輝本月6日在立法院經委會答詢時，剛好碰上美國總統大選開票，當時他已透露，12月規劃舉辦典禮，不管美國下任總統是誰，都會開創對台積電最有利的條件。

郭智輝今天出席活動前受訪被問到台積電美國廠完工典禮議題，他說，完工典禮要去問台積電，經濟部不方便代為答覆。

郭智輝也強調，台積電一定會審慎評估先進製程留台，離開台灣到別的地方去，「不是技術移過去就好」，且台積電美國廠是100%資本（獨資），過去要能夠賺錢、成功，不是那麼簡單。他說，台積電的先進製程一定是在台灣成功，運作一段時間，證明它沒問題才會移出去，一定是非常審慎。

郭又被追問是否會出席台積電美國廠完工典禮？他表示，若有受邀就會去，沒受邀也是廠商自己決定，經濟部每天處理事情太多，台灣海外廠商這麼多，我們也沒辦法每個廠的完工典禮都去參加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法