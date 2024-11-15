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新北電動車產業鏈博覽會登場 業者指供電、充電場站成隱憂

2024/11/15 14:02

新北市市長侯友宜（右）聆聽業者說明產業發展。（記者董冠怡攝）新北市市長侯友宜（右）聆聽業者說明產業發展。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市電動車產業鏈博覽會今、明2天在五股區的新北市工商展覽中心登場，市長侯友宜今天主持開幕儀式時表示，現場有47家最新研發科技與產業鏈代表，希望透過廠商結盟，讓新北市能夠朝向2030年新北市電動公車全面化、2050年淨零排放的目標邁進，從生活、生產及生態推動永續城市發展；會場另設親子體驗區，完成闖關集章、聆聽講座可參加抽獎。

侯友宜表示，新北市續推行電動車產業鏈，市轄現有新店寶高智慧產業園區電動車自主研發基地、淡海新市鎮智慧駕駛電動巴士試驗、八里淨零碳示範區、台北港出貨中心，以企業對企業（B2B）、企業對消費者（B2C）的模式，擴大採購、技術發表、在地經濟，串聯各區供應鏈、促進技術交流，進而帶動產業蓬勃發展。

市府經濟發展局長盛筱蓉指出，為期2天的博覽會，均到下午5點半為止（16日上午10點開始），會場分成電動整車（A區）8家、電動車系統零組件（B區）29家、智慧聯網汽車系統（C區）6家與學研及互動展區（D區）4家，合計4區47家業者、學研單位，多元展示技術成果，並邀裕隆汽車、公信電子、華德動能擔任買主。

電動巴士研發製造商、華德動能許姓代表提到，現今有越來越多車輛配置智慧化設備，希望能讓車上零組件盡量國產化，透過市府舉辦活動提供媒合機會，尋覓並擴大未來合作對象與可能，協助整合系統、降低成本。目前相關合格車廠有華德、鴻華、成運、創奕等，以交通部1年1000至1500台需求量而言，產能充足，但充電場站取得、供電穩定與否都是隱憂，尤其雙北公車班次多、行駛路線長，趟次與趟次間需要補充電力，連帶提高用電量與費用。

總部位於樹林區的樞紐大廠新日興廖姓代理發言人提及，外界長久以來對新日興的既定印象都是筆記型電腦（NB）的軸承，但是公司在精密金屬零組件部分，發展日益廣泛，也有擴及至電動輔助自行車產業；CNC（電腦數值控制）車床、銑床機械加工等面向，希望藉由新北市電動車產業鏈博覽會，讓更多人了解產業發展，創造更多商機。

關於2030年新北市電動公車全面化，市府交通局運輸管理科長林詩欽說明，新北市現有各式公車共2500輛，其中有1600輛需逐年汰換成電動公車，至今累計244輛電動公車營運中；另核定補助338輛，業者已陸續和車廠簽約，預計明年起至後年陸續上線，屆時電動公車比例可達3成左右，距離全面電動化仍有努力空間（1018輛），業者會逐步加速汰換，但也得視電動巴士產能可否滿足全國需求。

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